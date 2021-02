Live Alfa Romeo: la presentazione della C41

L'Alfa Romeo diventerà la terza squadra a svelare la sua nuova vettura in vista della stagione 2021 di Formula 1, durante un evento che andrà in scena a Varsavia.

Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Robert Kubica toglieranno il velo alla nuova Alfa Romeo C41, che sarà caratterizzata da alcuni cambiamenti di livrea in vista della nuova stagione.

La presentazione della nuova vettura inizierà alle 12 e potrete seguire lo streaming completo dell'evento qui sopra, sul nostro player.

L'Alfa Romeo entra nella stagione 2021 desiderosa di riprendersi da un campionato deludente, che l'anno scorso l'ha vista principalmente lottare con Haas e Williams nella battaglia in coda al gruppo.

Anche se la squadra è stata in grado di eguagliare il suo ottavo posto nel campionato costruttori del 2019, il suo punteggio è sceso in picchiata, con Raikkonen e Giovinazzi che hanno accumulato solo otto punti, non andando mai oltre al nono posto come miglior risultato.

L'Alfa Romeo è stata ostacolata anche dalle scarse prestazioni delle power unit Ferrari per tutto l'anno scorso, ma ha optato per la continuità nella sua line-up, confermando sia Raikkonen che Giovinazzi.

Kubica invece sarà per il secondo anno consecutivo la riserva della squadra, visto che il main sponsor della squadra è proprio la ditta polacca PKN Orlen, che ha spinto proprio per organizzare l'evento a Varsavia.