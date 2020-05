Leclerc volontario per la Croce Rossa contro il coronavirus

Charles Leclerc si è unito al team di volontari della Croce Rossa di Monaco, sua città natale, e indossando una mascherina ha guidato l'auto dell'organizzazione per le strade di Montecarlo, lavorando per combattere il coronavirus nel Principato.

Ambasciatore della Fondazione Principessa Charlene di Monaco, Leclerc ha partecipato alla distribuzione dei pasti agli anziani confinati nelle loro case, al trasporto delle attrezzature all'ospedale Princess Grace e ha anche sostenuto il team di volontari della Croce Rossa.

Leclerc ha promosso l'uso delle mascherine e ha partecipato a delle competizioni online per raccogliere donazioni e sostenere le attività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Charles ha poi parlato delle corse virtuali che sta affrontando al momento: “E' molto divertente, ma ci sono alcune gare che prendiamo troppo sul serio. Le corse virtuali in F1 sono una cosa seria, e tutti noi vogliamo vincere”.

“E’ un buon modo per rimanere reattivi ed allenarsi. Anche in un gioco virtuale senti la pressione. Quando Albon in Cina era in seconda posizione e molto vicino a me volevo davvero vincere quella gara”.

