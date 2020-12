Leclerc: "Spero che il 2021 sia una stagione migliore"

L’ultima gara del 2020 è stata un po' il simbolo di questa stagione per la Ferrari. La SF1000, in crisi di potenza con la sua power unit ma anche telaisticamente deficitaria, ha manifestato tutte le proprie lacune sul tracciato di Yas Marina.

Sebastian Vettel, all’ultimo gran premio con la Ferrari, ha chiuso in quattordicesima posizione mentre Charles Leclec, complice una strategia poco chiara, tredicesimo. Entrambi doppiati.

Il monegasco, scattato dalla dodicesima casella dopo l’arretramento di tre posizioni in griglia, ha iniziato la gara con le Pirelli medie a differenza del suo compagno di team scattato sulle hard.

Quando, però, la safety car è entrata in pista per consentire ai commissari di rimuovere la Racing Point di Perez, il muretto non ha imitato la scelta della gran parte dei team preferendo lasciare Leclerc in pista.

Una scelta sbagliata, ma che forse non avrebbe stravolto il risultato finale per Leclerc. Dopo un 2019 ricco di soddisfazioni, con 2 vittorie e 7 pole, questo 2020 è stato sportivamente complicato per il monegasco che ha chiuso la stagione in ottava piazza in classifica con appena 98 punti.

“Non vedo l’ora che arrivi il 2021 per capire i progressi che saremo riusciti a fare. Certo, dobbiamo vedere anche il confronto con gli altri team perché anche loro miglioreranno”.

Charles ha poi voluto salutare Vettel dopo due anni trascorsi insieme sotto le insegne del Cavallino. Nonostante tra i due la tensione sia arrivata alle stelle in alcune occasioni, Charles ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal tedesco.

“Vorrei ringraziare Seb per tutto quello che ha fatto per il team. Il suo lavoro ci aiuterà in futuro. E’ stato bello averlo come compagno di team per due anni. E’ stato non solo un ottimo pilota ma anche una grande persona”.

Chiuso il capitolo 2020 è tempo di pensare già al prossimo campionato. Le monoposto non potranno essere stravolte da regolamento, ma Leclerc si è mostrato ugualmente fiducioso.

“ Vediamo come andrà il prossimo anno, ma spero sia una stagione migliore”.