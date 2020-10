Leclerc sorride: "Stiamo andando nella giusta direzione"

Che Charles Leclerc fosse un vero e proprio animale da qualifica non è una novità ed oggi il monegasco ha dato ancora una volta prova di tutte le proprie qualità sul giro secco.

Charles aveva già fatto capire nell’unica sessione di prove libere andata in scena, quella di questa mattina, di aver trovato un buon feeling con la SF1000 centrando il terzo tempo alle spalle di Bottas ed Hamilton, ma in qualifica ha estratto un coniglio dal cilindro.

Dopo aver passato la Q2 con il quinto crono, ed essere diventato così l’unico pilota Ferrari presente in Q3, Leclerc ha sfruttato al meglio l’ultimo giro a disposizione per fermare il cronometro sul tempo di 1’26’’035 e precedere di soli 12 millesimi la Red Bull di un Albon rivitalizzato dal nuovo telaio.

Al termine delle qualifiche Charles non ha nascosto tutta la propria felicità per un risultato che riporta finalmente il sorriso sul suo volto dopo le difficoltà patite negli ultimi appuntamenti.

“Sono contento, non ce lo aspettavamo. Ad inizio weekend abbiamo portato un piccolo update per la vettura, ma vedendo il risultato conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Dobbiamo fare piccoli passi alla volta per arrivare dove vogliamo”.

Leclerc ha affermato come uno dei vantaggi della Ferrari sia derivato non solo dai piccoli aggiornamenti adottati sulla SF1000, ma anche dalla cancellazione del venerdì di libere che ha complicato i piani dei team rivali.

“Ho fatto un buon giro. Sicuramente ho tratto beneficio dal fatto che le FP1 e le FP2 non si siano disputate. Siamo partiti con un buon bilanciamento e poi abbiamo fatto un buon lavoro”.

Leclerc non è rimasto stupito soltanto dal quarto crono odierno, ma soprattutto da come la sua Ferrari sia riuscita ad adattarsi alla perfezioni alle basse temperature dell’asfalto del Nurburgring.

“Essere competitivi con queste temperature è stata un sorpresa. Solitamente col freddo fatichiamo, mentre oggi siamo andati forte”.

La gara di domani rischia di disputarsi sotto la pioggia, almeno stando a quanto prevede il meteo, ma per Leclerc l’incognita maggiore per tutti deriva dalla mancata conoscenza del comportamento delle gomme con il pieno di benzina.

“Non so come andrà la gara. Tutti partiremo alla cieca perché non abbiamo dati sui long run con molta benzina. Spero di poter effettuare una buona partenza dal lato pulito della pista, poi tutto sarà possibile”.