Leclerc: "Sorpresa per tutti essere in pole, paura per il cambio"

Charles Leclerc e la Ferrari interrompono un digiuno che durava dal Gran Premio di Russia 2019: il monegasco, al volante della SF21, conquista la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, fermando il cronometro sul tempo di 1'10''346.

Va detto, tuttavia, che Charles non è stato perfetto: il ferrarista ha colpito pesantemente le barriere interne alla seconda chicane delle Piscine, danneggiando lo sterzo e la sospensione della sua monoposto e picchiando di conseguenza in uscita di curva, provocando la bandiera rossa a meno di un minuto dal termine. Situazione che, al netto di tutto, gli ha consegnato la pole position.

"Un peccato concludere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia", commenta Leclerc ai microfoni di Paul di Resta una volta giunto al parco chiuso. "Sono comunque incredibilmente felice per il miglior tempo che ho fatto nel primo giro".

Charles analizza quanto fatto, trovando comunque alcuni dettagli che potevano essere perfezionati. "Il primo settore era complicato, non sono mai riuscito a farlo bene, ma il secondo e terzo settore erano perfetti. Sono molto contento di essere in pole, è stato difficile gestirmi mentalmente dopo le seconde prove libere".

"Ero abbastanza emozionato in macchina, nel Q3 mi sono detto che avrei dovuto mettere tutto insieme. Domani si fanno i punti, è una sorpresa per tutti essere in pole, insieme alla quarta posizione di Carlos. Sono sempre stato molto sfortunato qui, aspettiamo e vedremo".

"Sono preoccupato per il cambio", conclude Leclerc, conscio del fatto che se dovesse sostituirlo sarebbe costretto ad arretrare di cinque posizioni in griglia.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 22 Charles Leclerc, Ferrari SF21 5 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 7 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 8 / 22 Foto di: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 13 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 14 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 16 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Uno yacht nel porto mostra il supporto per Charles Leclerc, Ferrari 18 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 19 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 20 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 21 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 22 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images