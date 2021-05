Charles Leclerc e la Ferrari che non ti aspetti. Il monegasco sembra avere una maledizione che lo perseguita sulla pista di casa, confermata nelle Libere 1 quando dopo 4 giri è stto costretto a saltare tutto il turno a causa di un guasto alla trasmissione sulla sua Ferrari SF21. Poi, però, le cose sono cambiate.

Nel turno pomeridiano, le Libere 2 del GP di Monaco, le Rosse hanno imposto la loro legge, firmando un 1-2 che non si verificava dal secondo turno di libere del Gran Premio del Brasile del 2019. Un'eternità.

Leclerc ha ottenuto il miglior tempo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, sfruttando molto bene le gomme Soft e recuperando parzialmente il tempo perso nella prima sessione di Libere a causa del guasto sulla sua Rossa.

"Sono stato piuttosto sorpreso che sia andata così oggi perché Monaco è una pista su cui è importante fare più giri possibili e noi abbiamo avuto un problema nelle Libere 1 che mi ha fatto saltare tutto il turno. Ho potuto fare solo 4 giri", ha detto Charles alla fine della giornata odierna.

Ferrari al top, ma Leclerc non si fida. A suo avviso oggi Red Bull e Mercedes hanno nascosto parte del loro potenziale. Per questo si aspetta di vederle tornare davanti nella giornata di sabato a partire dal terzo e ultimo turno di libere.

"Nelle Libere 2 mi sono sentito piuttosto a mio agio con la SF21 e sono riuscito a fare un bel giro. Inoltre ho ancora un po' di margine, ma sono sicuro che Red Bull e Mercedes abbiano più margine rispetto a noi, per cui non dobbiamo lasciarci trasportare troppo dall'entusiasmo. Avremo una giornata domani per lavorare sodo e poi vedremo dove saremo".

Leclerc ha anche ammesso di non aver potuto sfruttare alcun riferimento di Sainz dopo aver perso le Libere 1. Non avendone presi nei 4 giri effettuati prima del guasto, Charles è stato costretto a fare tutto il lavoro questo pomeriggio. A quel punto, il raffronto con il compagno di squadra è diventato utile nell'estrapolare quello che è stato il miglior tempo di giornata.

"Dalla parte del pilota è impossibile trovare riferimenti guardando il tuo compagno di squadra, perché se io non ne ho, è avvero infattibile. Sono andato in pista nelle Libere 2 prendendo i miei punti di riferimento, cercando il mio passo. Dopo il primo tentativo ho potuto fare i raffronti con quello che faceva Carlos, mi sono adeguato e sono riuscito a recuperare verso la fine del secondo turno".

Le Ferrari hanno mostrato non solo di aver potenziale sul giro secco, ma anche sul passo gara grazie a una breve simulazione fatta da Sainz questo pomeriggio. Leclerc, però, ha proseguito con l'atteggiamento cauto che ha adottato dopo il miglior tempo di oggi.

"Non possiamo essere ottimisti, sebbene oggi siamo andati bene. Voglio aspettare sabato per ora. Sì, siamo andati bene, ma siamo andati fin troppo bene per poterci credere realmente. Quindi aspettiamo sabato, vediamo a che punto siamo in qualifica e poi vedremo in gara".