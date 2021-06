Leclerc: "Pole position? Pensavo di aver fatto un giro schifoso!"

Charles Leclerc consegna alla Ferrari la seconda pole position del 2021. Il monegasco ha artigliato la prima posizione nel sabato di Baku, con il tempo di 1'41''218, rifilando oltre due decimi ad Hamilton e tre a Verstappen.

A consentire a Leclerc questo risultato è anche l'intelligenza tattica - unita ad un pizzico di fortuna - per aver sfruttato al massimo una scia clamorosa della Mercedes di Hamilton nell'ultimo settore, fattore che ha inciso positivamente sulla velocità massima espressa dalla sua SF21.

Quando sul cronometro mancava meno di un minuto - e nonostante un suo miglioramento consistente nel primo settore - è stata esposta la bandiera rossa causata da Yuki Tsunoda, il quale ha colpito le barriere in uscita di curva 3 con la sua AlphaTauri, andando di fatto ad impedire un ultimo tentativo da parte dei partecipanti al Q3.

"Pensavo di aver fatto un giro schifoso, a dire la verità", commenta a caldo Leclerc a microfoni di Johnny Herbert al parco chiuso. "In due o tre curve ho commesso degli errori, poi però ho avuto una bella scia da parte di Lewis che mi ha aiutato. Pensavo sarei stato in lotta per la pole anche senza scia, non mi aspettavo fossimo così competitivi. Stavo migliorandomi prima della bandiera rossa, ma va bene così".

Un pensiero va al compagno in Ferrari, Carlos Sainz, il quale è finito lungo a seguito dell'incidente di Tsunoda danneggiando l'ala anteriore della sua SF21. "Spero sia un bel risultato per Carlos - quinto tempo, ndr - non ho visto il suo incidente ma spero stia bene".

"Fare la pole è sempre una bellissima sensazione, anche se c'è la bandiera rossa ad interrompere gli ultimi istanti. Spero comunque di conquistarla in una situazione normale, entro la fine della stagione", continua Leclerc.

"Pensavamo di essere al livello della McLaren, forse un pochino indietro. Li consideravamo i nostri maggiori rivali prima della gara. Dopo i risultati delle libere eravamo sorpresi, pensavamo di poter dare qualcosa in più in qualifica. Siamo stati davvero sorpresi di essere andati così forte".

Leclerc trova anche spazio per concedersi una battuta, memore di quanto successo a Monaco 14 giorni fa: "Stavolta la trasmissione dovrebbe essere a posto, spero anche quella di Carlos...".

Charles si sposta con la mente già alla gara, dove sa che dovrà faticare e lottare parecchio epr tenere alle spalle la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, le quali hanno dimostrato un passo gara migliore in occasione delle prove libere. "La macchina ha dato buone sensazioni, ma credo Mercedes e Red Bull abbiano qualcosina in più. Qui non è Monaco, si può superare, cercherò di fare il possibile ma sarà difficile", conclude Leclerc.