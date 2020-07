Leclerc: "Oggi non male. Domani ce la giochiamo con Racing Point"

Per la Ferrari le cose all'Hungaroring sembrano andare in maniera decisamente migliore rispetto a quanto visto nei primi 2 appuntamenti del Mondiale 2020 di Formula 1 svolti al Red Bull Ring. Eppure fa una certa impressione avvertire un tono di soddisfazione nelle parole espresse da Charles Leclerc a fine qualifiche.

Il monegasco ha ottenuto il sesto tempo nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Ungheria, facendo peggio di pochi millesimi rispetto al compagno di squadra Sébastian Vettel che domani gli partirà accanto.

"Oggi sono più soddisfatto e sono contento per il team. Sicuramente questa non è una pole position, però questo risultato, quinti e sesti, ricordando i nostri risultati in Austria è sicuramente positivo".

Leclerc ha poi ammesso di non essere stato autore di una delle sue migliori giornate al volante di una Ferrari. Sin dal Q1 il monegasco ha faticato in più di un'occasione, non dando mai l'impressione di essere al sicuro da eliminazioni in nessuno dei due tagli delle Qualifiche. Il sesto tempo finale, però, rende l'idea di come le SF1000 soffrano meno sui tracciati in cui la potenza del motore conta relativamente.

"E' stata una qualifica difficile da parte mia. Ho fatto fatica con la guida in Q1 e Q2, ho fatto qualche errore. In Q3 ho fatto un po' meglio. Partiremo quinti e sesti e avremo l'opportunità di giocarcela domani, soprattutto con le Racing Point. Con il passo gara siamo abbastanza forti".

In vista della gara di domani, memore dell'errore grossolano e da matita blu fatto al GP di Stiria, Leclerc ha dichiarato pubblicamente che adotterà uno stile meno aggressivo alla partenza, proprio per evitare quanto accaduto solo 7 giorni fa al Red Bull Ring.

"Ho cancellato quanto successo in partenza in Stiria, ma imparo dagli errori. Sicuramente domani sarò più tranquillo in partenza. Di solito poi da venerdì a domenica le gomme Soft migliorano molto. Speriamo che succeda così anche domani per avere un vantaggio su Racing Point e Mercedes che partono con gomme Medium".