E' solo una seconda fila, ma di questi tempi un quarto tempo è in grado di strappare grandi sorrisi in casa Ferrari, soprattutto su una pista che sulla carta non si sarebbe dovuta sposare quasi per niente con la SF1000.

Il monegasco invece ha scelto di rischiare un assetto particolarmente scarico, affidandosi al suo talento e la cosa ha pagato. Non solo in qualifica, ma anche in ottica gara, perché in Q2 gli è riuscito il colpaccio di passare il taglio con le gomme medie, che sono quelle con cui prenderà il via domani.

"E' stata una bella soddisfazione oggi, ma non dobbiamo dimenticarci che la gara è domani e che è domani che si fanno i punti. Però sono molto contento perché non mi aspettavo di partire quarto, ma ancora meno di riuscire a partire quarto con le medie" ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"In Q2 sono riuscito a fare un grande giro con le gomme medie e ci potrà aiutare, visto che in gara siamo quelli che hanno più difficoltà a far durare le soft" ha aggiunto.

Quando gli è stato domandato se ritiene che l'assetto scarico potrà essere uno svantaggio domani, il ferrarista ha mostrato invece la convizione che avere una buona velocità di punta sui rettilinei sarà importante.

"Può essere un po' più difficile ed è meglio per la qualifica che per la gara, ma il compromesso era giusto, perché con più carico non saremmo riusciti a qualificarci quarti ed avremmo avuto delle difficoltà a sorpassare in gara".

"Meglio partire davanti, avendo una buona velocità sul rettilineo, perché sarà più difficile sorpassarci per gli altri".

Infine, riguardo all'investigazione per unsafe release ai danni di Lance Stroll all'inizio della Q3, ha detto di non essersi proprio accorto che c'era il pilota della Racing Point.

"No, non lo avevo visto" ha spiegato, anche se va detto che in quel caso è il meccanico che deve essere i suoi occhi e non il pilota stesso.