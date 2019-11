Charles Leclerc è entrato in punta di piedi in Scuderia Ferrari, ma giorno dopo giorno si è preso la Rossa a suon di grandi prestazioni. Il monegasco ha impressionato in particolare per la sua velocità sul giro secco. Ben 7, infatti, le pole messe a segno nell'arco della sua stagione d'esordio, numeri da applausi che lo avvicinano di diritto alle leggende che hanno guidato in questi anni le monoposto prodotte a Maranello.

Per capire lo spessore di questa prima stagione di Leclerc in Ferrari basta guardare l'albo d'oro. Dall'alto delle sue 7 pole, infatti, il monegasco è alle spalle solo di Niki Lauda, che al suo primo anno in Rosso, nel 1974, portò a casa ben 9 pole. L'austriaco però nonostante questo primato, in quella stagione, non riuscì a portare a casa il titolo e chiuse con sole due vittorie al 4° posto nella classifica iridata.

Alle spalle di Charles un altro mostro di questo sport: Juan Manuel Fangio, che nel 1956, all'esordio con le vetture di Maranello mise a segno ben 6 pole. Infine, giusto per chiudere la top-5, Arnoux nel 1983 e Michael Schumacher nel 1996 chiusero entrambi al loro primo anno in Ferrari con 4 pole.