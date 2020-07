Il settimo posto nelle Qualifiche del Gran Premio d'Austria, primo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, ottenuto da Charles Leclerc non rappresenta il risultato peggiore per la Ferrari, bensì il miglior risultato. Questo indica come questa giornata sia una delle più nere degli ultimi anni per il team di Maranello, con Vettel relegato in 11esima posizione dopo essere stato eliminato alla fine della Q2.

Leclerc, a differenza di Vettel, è riuscito a estrapolare il meglio dalla SF1000, ma il risultato è comunque insufficiente. A sottolineare questo aspetto è stato lo stesso Leclerc alla fine delle Qualifiche del Red Bull Ring.

"Purtroppo il valore della nostra macchina è questo, per adesso. Ma bisogna lavorare e costruire per il futuro una macchina migliore e non demoralizzarci adesso", ha dichiarato Leclerc.

"Quello di oggi non è il risultato che speravamo, non siamo assolutamente dove vorremmo essere, però continuiamo a lavorare in gruppo e trovare ogni piccolo dettaglio che possa fare la differenza, perché adesso è tutto molto vicino".

Leclerc, così come Vettel, pensa di poter ottenere un risultato migliore nella giornata di domani. Quello che risulta evidente è che le Rosse non avranno alcuna possibilità di lottare con le Mercedes, mentre è ancora da capire con chi dovranno vedersela domani per riuscire a risalire la china e limitare i danni nel miglior modo possibile.

"Domani c'è la gara ed è domani dove dobbiamo fare i punti. Sicuramente sarà difficile e di miracoli non ce ne saranno, ma proveremo a fare il meglio e lavorare per le prossime gare".

"Non so cosa intendesse Sebastian quando ha detto che domani potremo giocarcela, però la chance per tornare pi in alto c'è, mentre per lottare con le Mercedes non ancora. Daremo tutto come piloti e team. Proveremo a salire in classifica domani".