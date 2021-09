Leclerc: "Il passo mi dà speranza, ma è dura sorpassare"

La qualifica di Sochi è stata puro divertimento per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari sapeva già di dover prendere il via dal fondo dello schieramento del Gran Premio di Russia per aver montato una power unit nuova sulla sua SF21.

Nella Q1 è comunque sceso in pista per prendere le misure alla pista a bagnata, poi invece è rimasto a guardare quando gli altri piloti sono andati in pista per la Q2, sapendo che non sarebbe servito rischiare oltre, visto che le condizioni erano anche particolarmente insidiose con le traiettorie che cominciavano ad asciugarsi.

"E' stato bello, volevo fare qualche giro anche in queste condizioni e devo dire che è andata anche molto bene. Per il weekend però non è cambiato molto, perché partiremo in fondo domani", ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport F1 HD alla conclusione delle qualifiche, che si sono disputate regolarmente dopo che la FP3 era stata cancellata a causa della pioggia.

Dovendo prendere il via dal fondo dello schieramento, il ferrarista non si aspetta una gara semplice: nonostante il lunghissimo rettilineo che porta alla curva 2, infatti, i sorpassi sono complicati a Sochi: "Non sarà una gara facile. Parto 19esimo credo, su una pista su cui superare è abbastanza difficile, non sarà semplice. Noi però daremo tutto come sempre e speriamo di fare una bella rimonta".

Se non altro, il set-up della sua monoposto è stato realizzato pensando solo alla corsa: "La mia macchina è assettata da asciutto, perché domani dovrebbe essere così, quindi abbiamo mirato tutto il lavoro in ottica gara".

Infine, quando gli è stato domandato un obiettivo per la gara di domani, prima ha scherzato, ma poi ha solo assicurato solo che farà del suo meglio per rimontare: "Non lo so, a me piacerebbe fare la top 5, ma non è realistico. Quindi dico solo fare la miglior gara possibile, visto che il passo è stato buono per tutto il weekend. E' quello che mi dà la speranza, anche se qui non è facile sorpassare. Io farò tutto il possibile e vedremo".

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images