Leclerc: "Il mio passo è costante, ma non veloce come vorrei"

Il secondo posto ottenuto nelle Libere 2 del Gran Premio del Brasile sembra aver soddisfatto a metà Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha mostrato di essere veloce sul giro secco - aspetto su cui la Ferrari sta eccellendo ormai da un buon numero di gare - ma di essere ancora in difficoltà sul passo gara.

Il monegasco ha sottolineato come domani dovrà lavorare per migliorare proprio quell'aspetto, anche perché domenica sarà chiamato a mettere in piedi una bella rimonta per ovviare alle posizioni di penalità che ha ricevuto per aver montato la quarta unità motrice (motore termico) della stagione.

"Sono contento. Ho ancora del lavoro da fare sulla macchina, soprattutto sul passo gara. Però quello di qualifica è buono e va bene", ha dichiarato pochi minuti dopo essere sceso dalla SF90 numero 16.

"Per il momento il mio passo gara possiamo definirlo costante, ma non ancora abbastanza veloce. Non almeno quanto vorrei, per cui abbiamo ancora da lavorare".

Domenica dovrà scattare presumibilmente a centro gruppo, dunque con la possibilità di provare una strategia gomme differente dai primi che possa consentirgli di recuperare posizioni e risalire il più possibile, magari sfruttando le doti di velocità che sono diventate marchio di fabbrica delle Rosse 2019.

"Non so ancora quali siano le gomme migliori per partire. Difficile dirlo ora. Tutte le mescole hanno pro e contro. Vediamo domani come siamo messi, perché poi dovremo anche vedere quali saranno le distanze prestazionali tra le gomme. Ora non lo sappiamo ancora con certezza".