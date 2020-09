Leclerc: "Ho sbagliato, ma era dura guidare questa Ferrari"

Non poteva andare peggio di così il Gran Premio d'Italia per la Ferrari, con entrambe le Rosse ritirate in nemmeno metà gara.

Il Cavallino Rampante torna a casa da Monza con due zero mestissimi: prima quello di Sebastian Vettel a causa di un problema a freni dopo appena 6 giri, ma lo spavento più grande l'ha corso Charles Leclerc.

Il monegasco alla tornata numero 26 ha perso il controllo della sua SF1000 in uscita della "Parabolica", finendo ad una velocità stimata di circa 220km/h contro le barriere.

In quel momento il monegasco era risalito quarto sfruttando una sosta anticipata e la Safety Car uscita per il K.O. della Haas di Kevin Magnussen, piazzando anche un doppio sorpasso alla ripartenza alle Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi.

Ma arrivato all'ultima curva, la SF1000 si è intraversata e con l'effetto pendolo ha spedito Charles contro il muro di gomme, facendo correre un brivido lungo la schiena di tutti fino a quando il ferrarista non è sceso dall'abitacolo.

"Fisicamente mi sento più o meno a posto, ho un po' mal di testa, ma credo sia normale dopo una botta del genere", dice Leclerc, che poi spiega la dinamica dell'incidente assumendosi le colpe.

"Non abbiamo avuto alcun problema tecnico, l'incidente è colpa mia, ho perso il controllo della macchina. Fino a quel momento la gara era stata molto difficile, col primo set di gomme ho sofferto parecchio e poi c'è stato il caos della Safety Car con la pit-lane chiusa".

"Purtroppo anche con la mescola dure ho avuto parecchi grattacapi, ho provato a spingere, ma alla "Parabolica" l'ho persa. Errore mio, sinceramente non so se ho chiesto troppo alla vettura, probabilmente sì visto che sono finito a muro, ma era molto difficile da guidare e ho cercato di fare il massimo pur avendo un sacco di problemi di bilanciamento".

I problemi della Ferrari sono ormai noti da tempo e la prossima settimana ci saranno da festeggiare i 1000 Gran Premi della storia del Cavallino Rampante, sperando in qualcosa di meglio di quanto visto tra Belgio e Brianza.

"Il momento è duro, sapevamo che fra Spa e Monza sarebbero stati due weekend difficili, bisogna guardare avanti con la speranza che al Mugello possa andare meglio. Sulla carta dovrebbe essere così, fisicamente sto bene, sfrutterò i 3-4 giorni che abbiamo per recuperare e concentrarmi sul prossimo impegno".