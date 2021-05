Se Portimao è stata sino a ora la gara più complicata per la Ferrari in questo 2021 sicuramente più promettente rispetto alla passata stagione, il Montmelò di Barcellona - sede del Gran Premio di Spagna - ha riservato alla Rossa un venerdì molto interessante.

Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo nella classifica delle Libere 2 svolte questo pomeriggio, staccato di poco più di 15 centesimi dalla Mercedes W12 E-Performance numero 44, quella di Lewis Hamilton, autrice del miglior crono di giornata.

Un bell'inizio per il monegasco e per la Ferrari, che può far sperare in un fine settimana più competitivo rispetto a quello passato in Portogallo.

"E' stata un'ottima giornata, molto pulita", ha detto subito Leclerc alla fine delle Libere 2. "Ho cambiato il mio approccio rispetto a Portimao, ho fatto tutto passo dopo passo, cercando di progredire così e sto guidando molto meglio. Mi trovo meglio anche con la macchina".

Al Montmelò, pista affascinante e coinvolgente per chi guida, ma avara di punti reali di sorpasso, le qualifiche saranno fondamentali. Ecco perché Leclerc ha posto la sua attenzione in particolar modo sul giro secco.

"Speriamo di poter continuare a costruire su questa prima giornata per domani, perché domani le qualifiche saranno molto importanti, specialmente su questa pista".

"Sappiamo dove dobbiamo migliorare, vediamo se riusciremo a fare un buon lavoro, migliorando dove stiamo faticando un po'", ha concluso il pilota della Ferrari.