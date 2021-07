Leclerc: "Ferrari bene sul passo gara, meno in qualifica"

Che Ferrari vedremo questo weekend in Austria? La domanda sorge spontanea dopo il risultato del GP di Stiria che ha lasciato l’amaro in bocca a seguito della pessima qualifica di Sainz e dell’incidente al primo giro di Leclerc che hanno condizionato l’esito finale.

La Rossa, domenica scorsa, ha mostrato un passo gara davvero convincente ed i due piloti sono riusciti a rimontare sino a chiudere in sesta e settima posizione. Adesso, però, c’è bisogno di un salto di qualità in qualifica che non vada a scapito della prestazione in gara.

Il team di Maranello ha lavorato proprio su questo aspetto e si è presentata al Red Bull Ring con un’ala posteriore a cucchiaio, più scarica, che ha favorevolmente colpito al termine delle FP1.

Al mattino Leclerc e Sainz hanno chiuso rispettivamente con il secondo ed il terzo crono, entrambi in ritardo di 2 decimi dal riferimento firmato Verstappen, mentre al pomeriggio, complice anche qualche goccia di pioggia, i due portacolori del Cavallino non sono riusciti a trovare il timing per dare l’assalto al cronometro.

Lo spagnolo è stato costretto ad abortire il giro ed ha chiuso con il tredicesimo tempo, mentre il monegasco, autore di una sbavatura, non è riuscito a fare meglio del sedicesimo.

Proprio Leclerc ha spiegato come in Ferrari si stia ancora cercando la quadra e, soprattutto, si stia valutando come preservare le coperture Pirelli. La Casa milanese ha portato per questo secondo appuntamento austriaco le mescole C3, C4 e C5 e proprio l’ultima sembra quella maggiormente problematica da gestire al momento.

“Non credo che ancora siamo riusciti a capire del tutto come far funzionare le gomme in modo ottimale e dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Considerando che il degrado della soft inizia a manifestarsi tra i 10 ed i 15 giri è molto probabile che domani in qualifica tutti i piloti proveranno il taglio del Q2 con la media e non con la soft per non essere eccessivamente penalizzati in gara.

Per domenica, però, resta l’incognita meteo. Al momento il rischio pioggia è del 70%, ma anche lo scorso weekend le previsioni portavano rovesci che poi, alla fine, non sono arrivati se non nel tardo pomeriggio del venerdì.

A prescindere dal meteo, che Ferrari sarà quella che vedremo domenica? Leclerc si è detto convinto di poter replicare il convincente passo visto la scorsa settimana, mentre è sembrato maggiormente dubbioso per la qualifica, anche questo fine settimana punto debole della SF21.

“Nel complesso credo che sia stata una buona giornata. Il passo gara sembra competitivo come la scorsa settimana, mentre dobbiamo migliorare sul giro secco”.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 16 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Charles Leclerc, Ferrari SF21, e Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 16 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 5 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 7 / 16 Foto di: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari 8 / 16 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 9 / 16 Foto di: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari 10 / 16 Foto di: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 16 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 16 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, fuori pista 13 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 14 / 16 Foto di: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 16 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 16 / 16 Foto di: Erik Junius