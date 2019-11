Leclerc: "Felice? Sì se considero quanto successo ieri e oggi..."

Charles Leclerc si è presentato alla media zone del tracciato di Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, non certo contento, ma con un sorriso di chi sa di aver fatto il massimo possibile dopo un avvio di fine settimana a dir poco in salita.

Dopo aver saltato parte delle Libere 1 e per intero le Libere 3 per una perdita d'olio nella sua power unit, Charles è riuscito a centrare il quarto tempo nelle Qualifiche di Austin, staccato di appena 1 decimo dal tempo che è valso la pole a Bottas. Questo risultato lo farà partire domani in seconda fila.

"Se guardo alla posizione ottenuta in queste Qualifiche non posso essere soddisfatto, ma se guardo al distacco, solo un decimo dalla pole, e considerando che ho dovuto saltare metà delle Libere 1 e tutte le Libere 3 c'è del positivo in quanto fatto oggi. Peccato per la quarta posizione, ma sono più o meno contento".

"Sicuramente aver saltato le Libere 3 ha influito sulla prestazione di questo pomeriggio, ma anche in generale. Le Libere 3 sono l'unica sessione in cui facciamo le simulazioni gara. Dunque non le ho fatte. Difficile dire quanto mi abbia svantaggiato. Forse non sarebbe cambiato nulla, ma di certo non è stato l'ideale".

Leclerc è poi stato sincero nel parlare delle aspettative che la Ferrari aveva riguardo le Qualifiche di oggi. L'obiettivo era portare a casa la settima partenza al palo di fila, ma i problemi riscontrati sulla SF90 numero 16 hanno fatto sì che il monegasco sia stato costretto ad accontentarsi della seconda fila.

"Il team si aspettava un po' di più da queste qualifiche, quello è sicuro. Soprattutto dopo le libere, perché il feeling era molto buono. Ma a volte le cose vanno così. Le altre monoposto andavano comunque molto forte".

Charles ha poi affermato di non sapere cosa aspettarsi dalla gara di domani. L'aver saltato le Libere 3 ha certamente influito, ma sulla SF90 sono state apportate modifiche che solo domani avranno riscontri. "Difficile dire come andremo in gara. Abbiamo fatto qualche cambiamento, ma non so se sarà sufficiente per fare la differenza che c'era ieri. Vedremo domani".