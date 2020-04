Leclerc: "Felice se Vettel rimane in Ferrari"

Il contratto di Vettel con la Ferrari scadrà alla fine di quest'anno e il quattro volte campione ha già aperto i colloqui con i suoi capi per cercare di mettere insieme un nuovo accordo.

Ma mentre rimane l'incertezza su ciò che farà la Ferrari, Leclerc è stato chiaro nel dire che non si farebbe problemi ad essere ancora il compagno di squadra di Vettel, nonostante alcune controverse collisioni nel loro primo anno insieme.

"Sono molto contento di Seb" ha detto il pilota monegasco. "Penso che sia anadata bene, anche se abbiamo avuto qualche problema in pista come in Brasile o cose del genere".

"Penso che sia sempre stato un buon rapporto, anche se dall'esterno probabilmente non è stato visto così com'era".

"Quindi sarò felice se resterà, ma rispetterò la decisione per chi mi sta accanto. E alla fine, è mio compito adattarmi alla persona che mi sta accanto e si può sempre imparare dal tuo compagno di squadra".

"Quindi darei il benvenuto a chiunque, ma se Seb rimane sarei sicuramente felice".

L'anno scorso c'era stata una speculazione che collegava Lewis Hamilton ad un passaggio alla Ferrari, ma ora è sempre più probabile che il britannico resti alla Mercedes.

Quando gli è stato chiesto come mai secondo lui Hamilton ritenga la Mercedes una scommessa migliore, Leclerc ha detto: "Sono contento per lui, se la pensa così e si sente al posto giusto".

"Io sono felice dove sono. La squadra dei miei sogni è sempre stata la Ferrari, voglio solo portare la mia squadra dove merita e vincere".

Con l'impatto della pandemia del Coronavirus che ha danneggiato finanziariamente le squadre, diversi piloti hanno dovuto subire tagli agli stipendi per aiutare i bilanci.

Leclerc si è detto aperto a tale misura se fosse necessaria per aiutare la Ferrari.

"Penso che sia la cosa giusta da fare considerando questo particolare momento e considerando tutte le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo" ha spiegato. "Dovremo adattarci alle circostanze".