Leclerc: "Estremamente contento del rinnovo con Ferrari"

Se cercava un attestato di stima, la Ferrari oggi glielo ha dato veramente importante. Charles Leclerc è stato messo al centro del progetto del Cavallino, con un rinnovo contrattuale che lo lega alla Rossa per altre cinque stagioni, fino alla fine del 2024.

Un segnale importante mandando al monegasco, ma soprattutto alla concorrenza, che lascia intendere quanto Charles sia visto come intoccabile ed imprescindibile a Maranello per riportare la Ferrari sul tetto del mondo.

Una responsabilità importante, della quale però Leclerc sembra essere particolarmente fiero: "Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula1 è stata per me un anno da sogno" ha detto Charles, che ha chiuso la sua prima stagione in Rosso con due vittorie e sette pole position all'attivo.

"Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione" ha aggiunto.