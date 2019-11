Leclerc: "Con le Hard abbiamo un bel passo. Con le Soft no"

La prima giornata del weekend di Yas Marina delle Ferrari non è stata eccezionale nel primo turno di prove libere, ma poi nel secondo le cose sono decisamente migliorate. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono ritrovati legati da un comune destino, quello di commettere un errore nella stessa curva dove entrambi hanno sbattuto - sebbene con esiti differenti - contro le protezione esterne.

"Sicuramente penso che ci sia un po' di coincidenza riguardo alle uscite che abbiamo fatto io e Sebastian"; ha dichiarato Leclerc al termine della giornata. "Ma nell'ultimo settore facevamo più fatica degli altri a causa del surriscaldamento delle gomme. Ho perso la macchina in quella curva come Sebastian, però la cosa più importante sarà non fare lo stesso errore domani".

Terminate le prime due sessioni di Libere, Leclerc ha sottolineato come debba ancora lavorare con gomme Soft per trovare un bilanciamento della monoposto che gli consenta di sfruttarle meglio e più a lungo. Oggi è andato in crisi con quelle mescole, mentre con le Hard ha mostrato di avere già un buon passo.

"Vorrei migliorare la prestazione delle Soft sul long run, perché in quel frangente abbiamo fatto abbastanza fatica. Sulle Hard, invece, il nostro passo era molto positivo. Dunque questa è la cosa buona da prendere della giornata di oggi. Però sulle Soft dobbiamo ancora lavorare".

"Sono soddisfatto di oggi perché la giornata è iniziata male con le Libere 1. Sono state tra le libere più difficili del nostro anno. E' stato complicato guidare la macchina. Mentre nelle Libere 2 abbiamo fatto un bel passo avanti. Dobbiamo continuare su questa strada e avere un bilanciamento ancora migliore domani".