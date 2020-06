Lando Norris torna in pista con una vecchia F3

Lando Norris è uno dei piloti che si sono dati di più da fare con le gare virtuali durante il lockdown imposto dalla pandemia del Coronavirus, ma nei giorni scorsi il pilota della McLaren è riuscito finalmente a tornare al volante di una monoposto.

I vincoli regolamentari della Formula 1 gli hanno ovviamente impedito di scendere in pista con la MCL35, quindi Norris si è regalato una sorta di ritorno al passato.

Sfruttando i buoni rapporti rimasti con la Carlin, squadra con cui è stato campione di Formula 3 nel 2018 e con cui ha corso in Formula 2 nel 2019, si è regalato qualche giro a Silverstone proprio su una monoposto della compagine britannica.

Come si può notare dall'immagine postata proprio dalla Carlin, si trattava di una Formula 3 di vecchia generazione, proprio perché non gli sarebbe stato possibile provarne una più recente per questioni regolamentari.

"Ho fatto un test di F3 e la settimana prossima farò un po' di karting, solo qualcosa per rimettere un po' in moto il mio corpo" ha detto Norris.

"Voglio solo riportare il fisico alla sensazione della forza G, recuperare un po' di memoria muscolare. Ma è anche un po' uno shock per il fisico tornare a farlo, anche se guidare qualsiasi cosa su cui si possa schiacchiare l'acceleratore a tavoletta sarà una bella sensazione".