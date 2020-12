Nessuno, forse nemmeno gli stessi piloti si sarebbero aspettati un epilogo simile. Il podio del Bahrain si tinge di rosa e giallo, con Perez che conquista, finalmente, la prima vittoria della sua carriera in Formula 1 e Lance Stroll che chiude il trio del podio arrivando terzo.

In mezzo a loro, nessuna Mercedes, nessuna Ferrari, nessuna Red Bull. Ma la Renault di Esteban Ocon.

Stroll, comunque, non sembra manifestare troppa gioia per il risultato: “Una gara fantastica – commenta – ma sono leggermente nervoso. Avrei potuto vincere ma c’è stato un problema al pit stop, Ocon mi ha superato proprio in quel momento, pensavo di avere il passo visto anche quello che ha fatto Sergio, non sono riuscito a superare Esteban, ma sono contento per il team”.

“E’ un risultato incredibile il primo doppio podio – continua il futuro pilota Aston Martin - proprio quello di cui avevamo bisogno questo weekend anche per il nostro campionato”.

Nonostante non sia riuscito a primeggiare su tutti, dimostra la gioia per il grande traguardo del suo compagno di squadra, la prima vittoria in una carriera che sembra giunta amaramente al termine: “Sono felice per Sergio, è stato pilota per tanti anni. Ha lottato molto tempo per vincere e finalmente ce l’ha fatta. Sono contento per lui”.

Insomma, un finale inaspettato. Come si dice, "quando il gatto non c’è i topi ballano".