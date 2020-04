Lammers: "Impensabile correre a Zandvoort a porte chiuse"

Il Direttore Sportivo della gara di Zandvoort si appresta a riaccogliere la F1, che manca nel suo paese dal 1985, ma con la pandemia di Coronavirus che ha già fatto saltare diversi eventi, delle due preferisce un rinvio al 2021 piuttosto che privarsi dei tifosi.

Quest'ultima ipotesi è stata lanciata da Ross Brawn, il quale ha affermato che delle 19 gare che si potrebbero avere quest'anno, alcune sarebbero da vietare ai tifosi per evitare problemi, consapevole che però non tutti i GP possono aderire a questa richiesta.

"Una gara senza pubblico per Zandvoort è uno scenario impensabile, è qualcosa da festeggiare e non va compromessa la sua essenza - ha dichiarato Lammers a Motorsport.com - Per noi si tratta del ritorno della Formula 1 dopo 35 anni, sarebbe una grande festa per chiunque".

L'olandese è comunque preoccupato per quello che potrebbe essere lo sviluppo della situazione, seppur nessuno della F1 abbia formalmente presentato richieste di questo genere.

“Se ce l'avessero chiesto, saremmo qui a pensarci seriamente perché una gara senza fan non è cosa che abbiamo considerato e non lo faremo se non ci verrà domandato. Per fortuna ancora non è accaduto, siamo comunque preoccupati perché non lo riteniamo possibile".

Lammers è comunque d'accordo che la salvaguardia della salute e le priorità sulla sicurezza di paddock e spettatori siano al vaglio, con varie ipotesi in cantiere.

“Non dobbiamo dimenticare che FIA e FOM stanno affrontando una grande sfida, cercando di salvare il salvabile assieme a team, promoter e sponsor. Stanno tutti facendo quello che ci si aspetta e pensando ad ogni scenario, è una bella cosa. Noi possiamo solo sperare che ci venga data via libera il più presto possibile, avendo di nuovo un GP. Questo vorrebbe dire che il virus è un po' più sotto controllo, che è la cosa più importante per tutti".