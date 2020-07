Hamilton di nuovo dai commissari: Red Bull chiede revisione

Nella giornata di ieri Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari per non aver apparentemente rallentato nel corso del suo ultimo tentativo in Q3 quando sono state esposte le bandiere gialle a seguito di un’uscita di pista del suo compagno di team Valtteri Bottas.

Hamilton, in occasione del suo ultimo giro, è riuscito a migliorare di un decimo la sua miglior performance nonostante le bandiere gialle, ma è stato graziato perché i commissari a bordo pista avevano sventolato sia le bandiere verdi che quelle gialle.

Sembrava fosse tutto risolto, ma a poco più di un’ora dall’inizio della prima gara dell’anno nulla è ancora deciso perché la Red Bull ha chiesto una revisione della decisione presa ieri.

In occasione della conferenza successiva alle qualifiche Hamilton ha spiegato di non aver visto le bandiere gialle esposte dai commissari.

“Avevo appena affrontato la curva ed avevo dato gas ed ho pensato che forse Valtteri era andato un po' largo e sarebbe tornato in pista più avanti”.

“Ho visto la polvere sollevarsi e stavo cercando una macchina ferma in pista, ma non ho visto nulla ed ho deciso di continuare”.

“Mentre entravo in quella che credo fosse curva 6 mi sono accorto di Valtteri nell’erba alla mia sinistra. E’ accaduto tutto molto in fretta”.

Se la classifica delle qualifiche fosse confermata Valtteri Bottas inizierà la stagione 2020 dalla pole, mentre Lewis Hamilton scatterà al suo fianco dalla seconda casella. La parola fine, però, è ancora lontana dall’essere scritta.