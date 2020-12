La McLaren vende quote del team F1 ad investitori americani

L'accordo, rivelato per la prima volta da Sky News, è concordato con gli investitori americani della MPS Sports Capital, con sede negli Stati Uniti, che guiderà un consorzio che acquisterà una quota del 15% del team, che salirà al 33% entro il 2022.

Anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale al momento, la McLaren ha programmato una conferenza stampa per oggi ad Abu Dhabi, nella quale si prevede che il CEO Zak Brown annuncerà la cosa. L'accordo dovrebbe portare alla McLaren un'iniezione di capitali di 185 milioni di dollari per i prossimi due anni.

Con il McLaren Group che quest'anno ha dovuto affrontare problemi finanziari a causa della pandemia del Coronavirus, il coinvolgimento di nuovi investitori garantirà una spinta massiccia al team di F1, che ha vissuto una stagione positiva nel 2020.

La McLaren, che gestisce anche un reparto automotive, oltre alla squadra corse ed al reparto tecnologia applicata, è stata duramente colpita dall'impatto finanziario del Coronavirus. Già a giugno, infatti, aveva concordato un presto di 150 milioni di sterline con la National Bank of Bahrain per contribuire ad aumentare la liquidità.

La McLaren sta anche vendendo, per poi riprendere in affitto, la sua sede di Woking, nel tentativo di raccogliere ulteriori finanziamenti che possano aiutarla a pagare il suo debito. Attualmente, circa il 56% del McLaren Group è di proprietà della Mumtalakat Holding Company del Bahrain, il 14% di Mansour Ojjeh e il 10% di Michael Latifi, con il restante 20% suddiviso tra gli azionisti di minoranza.