E' della McLaren la primissima F1 in... Lego Technic

In attesa di scoprire come sarà la McLaren che sarà sulla griglia della Formula 1 nel 2022, la cui presentazione avverrà la sera di venerdì 11 febbraio, la scuderia di Woking ha già svelato una monoposto.

Si tratta della versione in Lego Technic della vettura di Lando Norris e Daniel Ricciardo, basata sul concept delle vetture che appariranno profondamente riviste quest'anno per via del cambio regolamentare.

Anche la scuderia di Woking avrà così un suo modellino da corsa fatto coi mitici mattoncini danesi, dopo che in passato erano stati realizzati quelli delle versioni Speed Champions di Elva, P1 e Senna della Casa britannica.

Qui però si tratta di un bel passo avanti in termini di dimensioni, difficoltà di costruzione e - chiaramente - di prezzo, perché la "McLaren F1 Team 2022" come viene descritta sulla confezione #42141, è composta da 1432 pezzi e, una volta ultimata, misurerà 65cm di lunghezza, 13cm di altezza e 27cm di larghezza.

Come poi la maggior parte dei Lego Technic, anche questo prodotto si distinguerà per alcune caratteristiche come sospensioni attive dotate di molle, motore V6 con pistoni mobili, ruote sterzanti e addirittura il sistema DRS, ovvero l'ala mobile posteriore.

Insomma, tutto ciò che la possa rendere unica, a partire dall'iconica livrea 'papaja' con inserti blu ripresa dalla MCL35M del 2021.

Sul mercato Technic è anche la prima F1 in assoluto, mentre sono già da tempo disponibili le Porsche 911 RSR-19 GTE e Ferrari 488 GTE; nei negozi arriverà dal 1° marzo al costo di 179,99€.

"Siamo entusiasti di svelare il modello unico Lego Technic della nostra F1, un prodotto divertente e coinvolgente che celebra la nostra livrea della stagione 2021, dando ai fan un'interpretazione pratica del nuovo design della vettura F1 2022", ha dichiarato James Key, direttore tecnico della McLaren.

"Questo è stato possibile dall'ottima collaborazione con il team di Lego Group, che ha veramente abbracciato lo spirito del nostro approccio coraggioso e audace al design".

"Il prodotto finale è fantastico e non vediamo l'ora di renderlo disponibile ai nostri fan".

Neils Henrik Horsted, responsabile del prodotto Lego Technic, ha aggiunto: "La collaborazione tra noi e McLaren si sviluppa continuamente ogni volta che ci riuniamo per decidere la prossima collaborazione".

"Il modo in cui siamo in grado di ispirare i nostri fan attraverso la tecnologia e i design dei prodotti ci fa andare oltre i limiti delle possibilità, sia in pista che durante la costruzione con i mattoncini Lego. Questo prodotto unico è una vera testimonianza dell'importanza dell'esperienza di gioco per i nostri fan".