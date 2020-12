La magia di Leclerc: "Quarto? Non ci avrei mai scommesso!"

Charles Leclerc ha compiuto una magia. In quella che doveva essere una pista decisamente sfavorevole alla SF1000 il monegasco ha estratto il coniglio dal cilindro compiendo un giro praticamente perfetto che gli è valso un inatteso quarto tempo.

Leclerc ha avuto un solo tentativo a disposizione nel Q3 ed ha sfruttato al massimo il potenziale messo a disposizione dalla sua monoposto pennellando le curve del tracciato esterno di Sakhir andando sempre al limite senza mai commettere alcuna sbavatura.

Transitato sotto il traguardo lo stupore nel guardare il cronometro è stato generale. 22 millesimi di ritardo da Max Verstappen e secondo tempo provvisorio.

Charles, complice anche l’assenza di un secondo treno di soft nuove a disposizione, una volta tornato ai box è sceso dalla propria monoposto consapevole di non poter chiedere di più alla sua SF1000. Una scena, questa, che ha ricordato il debutto in qualifica di Leclerc in F2.

Proprio in Bahrain, nel 2017, il monegasco ha stupito tutti centrando la pole all’esordio nella categoria per poi decidere a metà sessione di gustarsi il resto del turno dal muretto del team Prema.

Quando è giunto davanti ai microfoni, nonostante la mascherina a coprire il volto, gli occhi di Leclerc brillavano di una felicità vista raramente in questa stagione.

“Un pilota non dice mai di aver fatto il giro perfetto, però ho fatto tutto quello che volevo e sono contentissimo. Parto quarto, è una cosa sulla quale non avrei mai scommesso venerdì!”.

Per Charles il weekend del penultimo appuntamento stagionale era iniziato in salita. Il monegasco, infatti, era stato costretto a saltare le FP2 per un problema tecnico perdendo così la possibilità di comprendere meglio il set up da adottare per la sua monoposto.

“Ieri non sono riuscito a girare nelle FP2 e nelle FP1 ho faticato senza riuscire a perfezionare il mio feeling con la vettura. Ho un’agenda nella quale scrivo tutti gli aspetti da migliorare nel corso del weekend ed oggi sono riuscito a mettere in pratica tutti i progressi in quel singolo giro”.

Nel box della Ferrari si è deciso di affrontare le qualifiche con una configurazione aerodinamica più carica così da compensare le carenze della vettura. Leclerc, però, ha affermato come questa scelta sia stata adottata più in ottica gara che in qualifica.

“Seb aveva girato con una aerodinamica più scarica ieri, ma non eravamo sicuri di questa scelta. Nelle FP3 anche io ho usato questa configurazione ma devo dire che non ho avvertito una grandissima differenza. Più che altro il maggior carico potrà essere utile domani in gara”.

Già in passato il monegasco era riuscito a sopperire alle lacune della SF1000 con prestazioni da urlo in qualifica per poi concludere lontano dal podio in gara. Charles spera di poter stupire anche domani, ma si è detto consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare domenica.

“Dobbiamo tenere i piedi per terra. Quando partiamo così avanti le aspettative sono elevate, ed il primo ad avere la speranza di ottenere un buon risultato sono io. Purtroppo molte volte in questa stagione siamo andati forte in qualifica, forse anche più del nostro reale potenziale, per poi tornare alla realtà in gara”.

“Ad ogni modo è stata una buona giornata. Voglio crederci”.