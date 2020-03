La Formula 1 si ferma: annullato il GP d'Australia

Fumata nera nella notte di Melbourne. Il Gran Premio d’Australia, come previsto, è stato annullato, quindi non ci sarà nessuna delle attività in pista programmate a partire da domani.

La decisione è stata presa in un meeting notturno tra i team principal delle squadre, i rappresentanti FIA, Andrew Westacott, responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation e i rappresentanti dello stato di Vitoria.

Un atto dovuto dopo il ritiro annunciato della McLaren dopo aver ricevuto la conferma di un caso di positività al test Coronavirus da parte di un meccanico della squadra britannica.

A determinare la decisione finale sono stati i rappresentanti dello stato di Victoria, la giurisdizione che comprende la citta di Melbourne, valutando la mancanza delle condizioni di sicurezza in grado di prevenire possibili altri contagi sia nel paddock che nei punti di maggiore concentrazione del pubblico che solitamente assiste alla gara sulla pista di Albert Park.

Al momento non è ancora chiara la posizione dei team principal e della FIA in merito al Gran Premio del Bahrain, in programma il prossimo weekend sul circuito di Al Sakhir, ma secondo le primissime indiscrezioni emerse alla fine del meeting, anche la trasferta mediorientale rischia fortemente di essere annullata.

Un interrogativo che troverà risposta nella giornata di domani, insieme a quello relativo alla trasferta di Hanoi per il primo Gran Premio di Vietnam prevista dal calendario 2020 il prossimo 5 aprile.

Se sarà confermato l’annullamento della trasferta sull’inedito tracciato cittadino asiatico, la prova d’apertura del Mondiale 2020 diventa il Gran Premio d’Olanda, programmato sul rinnovato circuito di Zandvoort il prossimo 3 maggio.