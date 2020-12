La FIA modifica la barriera dell'incidente di Grosjean

Le modifiche sono state effettuata prima della gara di questo fine settimana, che si disputerà sul layout esterno della pista, che comprende la zona in cui c'è stato l'incidente del francese, ovvero la curva 3.

La modifica più significativa è l'aggiunta di pneumatici e di un nastro per coprirli sulla barriera con cui ha impattato la Haas, che dovrebbe ridurre notevolmente le possibilità che si ripeta un impatto del genere.

I muretti di cemento che erano stati posizionati in occasione della ripartenza della gara di domenica scorsa, sono stati sostituiti con delle nuove barriere in acciaio.

Ci sono state anche delle modifiche alla curva 9 del circuito esterno, che in effetti è una versione molto più veloce della curva 13 di quella standard. Prima di questa, infatti, è stato rimosso un cordolo per la preoccupazione che le vetture possano decollare.

Queste modifiche non sono state apportate con leggerezza, in quanto hanno effetto sull'omologazione del circuito da parte della FIA, anche se esistono delle procedure da seguire nel caso in cui le circostanze lo richiedano.

La FIA ha confermato le modifiche: "Due file di pneumatici sono state installate con un nastro sul lato destro tra la curva 3 e la curva 3".

"La barriera di pneumatici sul lato destro della curva 9 sarà estesa ed aumentata di profondità fino a quattro file".

"Il cordolo sulla destra tra le curve 8 e 9 sarà rimosso per ridurre il rischio che una vettura possa decollare durante l'utilizzo del circuito esterno".

"Queste modifiche sono in conformità con l'Articolo 5 delle condizioni di rilascio della Licenza del Circuito FIA. Dunque, l'attuale licenza FIA Grado 1 per tutte le configurazioni del Bahrain International Circuit rimane valida".