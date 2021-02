La F1 toglie l’acrobaleno dalla campagna We Race As One dal 2021

La campagna We Race As One era nata per sostenere la battaglia mondiale contro COVID-19 e la lotta contro la discriminazione in tutto il mondo, utilizzando l'arcobaleno come "un simbolo utilizzato a livello internazionale nella recente crisi per riunire le comunità". Il marchio era presente sulle monoposto delle squadre e sui cartelloni a bordo pista, ma non apparirà durante la stagione 2021, dopo che la Formula 1 ha delineato i suoi piani per We Race As One.

"Quest’anno l’arcobaleno non sarà più presente accanto alla piattaforma #WeRaceAsOne – si legge in una dichiarazione della Formula 1 – Mentre la battaglia contro il Covid-19 è ancora in corso, stiamo incentrando la piattaforma sui tre pilastri fondamentali della nostra strategia dell’Ambiente, Sociale e del Governo d’Impresa. Questi pilastri sono la sostenibilità, la diversità e l’inclusione, e la comunità. Queste aree sono una priorità per lo sport dove i progressi sono già stati fatti, ma con più impegni da portare avanti nei prossimi mesi e anni”.

L'anno scorso la Formula 1 ha sfruttato il tempo precedente ad ogni gara per permettere ai piloti di fare un gesto contro il razzismo, con la maggior parte della griglia che ha scelto di inginocchiarsi prima dell'inizio di ogni gara. Questo momento sarà mantenuto nel programma del 2021.

“Abbiamo intenzione di includere un momento prima dell'inizio di ogni gara in questa stagione per mostrare il nostro sostegno alle questioni importanti e ne discuteremo con i piloti e le squadre prima dell'inizio della stagione”, si legge nella dichiarazione.

La Formula 1 ha anche delineato dove si concentrerà nella sua campagna We Race As One, promuovendo la diversità e l'inclusività all'interno del motorsport, oltre ad aiutare per la questione ambientale. Nel 2021, la Formula 1 spera di creare un percorso chiaro verso motori ibridi alimentati in modo sostenibile, oltre a ridurre la quantità di plastica monouso nel paddock e modificare i metodi di trasporto, così come il passaggio a operazioni remote in alcuni casi per eliminare la quantità di merci da portare alle gare.

Un altro obiettivo è quello di lanciare stage e apprendistati all’interno della Formula 1 per i gruppi sotto-rappresentati con il fine di fornire l’accesso a una promettente carriera nello sport e anche finanziare borse di studio per studenti di ingegneria di talento provenienti da ambienti diversi e svantaggiati con opportunità di esperienza lavorativa in Formula 1 e nei team durante i loro studi.

A partire da quest’anno, la Formula 1 includerà la W Series tra le sue categorie di supporto e sarà presente in otto gran premi del calendario 2021. Questo ha portato una crescita della consapevolezza della categoria, così come le iniziative della FIA Women in Motorsport, come parte dei suoi piani per il 2021.

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, dichiara: “La nostra piattaforma We Race As One è stata molto efficace per aumentare la consapevolezza delle questioni socialmente importanti e il nostro impegno costante per fare un cambiamento positivo. Ne siamo molto orgogliosi e le squadre l'hanno abbracciato pienamente. Il nostro impegno attraverso le parole per affrontare questioni come la sostenibilità e la diversità nel nostro sport sono importanti, ma sono le nostre azioni che verranno giudicate”.

“Abbiamo già fatto buoni progressi sui nostri piani di sostenibilità e vedrete forti azioni eseguite quest’anno attraverso tutti e tre i nostri pilastri WRAO. Sappiamo che dobbiamo continuare ad andare avanti su questi temi e tutto lo sport è unito nel fare ciò nei mesi e negli anni a venire”.