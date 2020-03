La F1 spera di iniziare il Mondiale con il GP d'Austria

La speranza di un rapido ritorno alla normalità si legge chiaramente nell’interesse spasmodico per la data in cui sarà possibile per la Formula 1 tornare nel suo habitat naturale: la pista.

La premessa è importante: FIA, Liberty e squadre possono fare ben poco in questo momento, se non essere pronti a ripartire nel momento in cui arriverà il sospirato semaforo verde. Ma questo non impedisce di ipotizzare vari scenari, valutando il termine dello stop ad inizio estate, a estate inoltrata o, nella peggiore delle ipotesi, ad inizio autunno.

Negli ultimi giorni il fitto tam-tam sulle ipotesi di ripresa ha indicato una prima data: 5 luglio sul circuito di Spielberg, pista che ospita il Gran Premio d’Austria. La speranza è che i tre mesi che separano l’appuntamento da oggi, possano essere sufficienti a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza che ovviamente dovranno essere certificate ed autorizzate dalle autorità locali.

Se (come tutti sperano) il piano potrà essere operativo, ci sarà tempo sufficiente per un Mondiale di almeno quindici gare, uno svolgimento che garantirebbe ai team e tutti il sistema Formula 1 di limitare molto le perdite economiche minacciate dallo stop attuale.