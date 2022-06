La F1 pensa di modificare le regole della coda in pit lane

Il team Haas F1 e i suoi piloti, ossia Mick Schumacher e Kevin Magnussen, sono stati convocati dai commissari di gara ieri sera a Baku per una potenziale violazione delle regole della pitlane.

E' stato ipotizzato che i due piloti, quando si sono inseriti nella fila di auto in attesa di uscire dalla pitlane per iniziare la Q1, abbiano violato il regolamento che impedisce ai piloti di spingersi all'interno.

L'articolo 34.8 del regolamento sportivo della F1 recita: "Le vetture che giungono alla fine della corsia dei box prima dell'inizio i della ripresa di una sessione di prove devono formare una fila nella corsia di sorpasso e ripartire nell'ordine in cui sono arrivate, a meno che un'altra monoposto non sia indebitamente in ritardo".

Magnussen e Schumacher sono usciti dopo che si era formata una lunga coda ai box e si sono messi in mezzo al gruppo, invece di aspettare che tutti passassero.

Dopo aver esaminato i filmati dell'accaduto, tuttavia, i commissari hanno deciso di non prendere ulteriori provvedimenti in quanto la Haas era stata messa in una posizione difficile.

Poiché le auto si erano accodate molto presto alla fine della pit lane per prepararsi all'inizio della Q1, la Haas si è trovata nell'impossibilità di lasciare il proprio garage e di sapere esattamente dove avrebbe dovuto schierarsi nell'ordine.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

I commissari sportivi hanno dichiarato di "accettare che il posizionamento del box del team abbia reso impossibile nelle circostanze per entrambe le vetture del team allinearsi in ordine nella corsia di sorpasso, inconsiderazione del numero di vetture che erano già presenti".

"Si fa notare che entrambe le vetture sono partite in modo sicuro e che sarebbe stato estremamente difficile, se non impossibile, per il team determinare l'ordine di partenza delle vetture lasciando come unica opzione quella di partire dietro a tutte le altre vetture".

"Questo significa di fatto che le squadre assegnate ai box all'uscita della corsia del box dovranno sempre uscite per ultime, a meno che non scelgano di lasciare il proprio garage molto prima".

In risposta, gli steward hanno raccomandato di rivedere i regolamenti per cercare di migliorare la situazione, soprattutto perché non era la prima volta che la squadra in fondo alla corsia dei box si trovava in queste circostanze.

Già in occasione del Gran Premio del Messico del 2021, la Williams si era trovata ad essere richiamata in circostanze simili. Ma anche in quel caso non era stato preso alcun provvedimento.

La questione delle regole della corsia dei box sarà probabilmente discussa nel corso del prossimo incontro tra i responsabili sortivi e la FIA, che discute questioni e le potenziali modifiche ai regolamenti prima che questi vengano sottoposto alla F1 Commission.