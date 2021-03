La F1 abbandona lo champagne e passa al Ferrari Trento

Finisce l’era dello champagne in Formula 1 ed inizia quella dello spumante. Nella giornata di ieri è stato infatti annunciato l’accordo che vedrà le bottiglie di Ferrari Trento presenti sul podio di ogni gran premio, ed anche nel paddock e negli altri eventi ufficiali, per i prossimi tre anni.

La cantina trentina è un leader globale nel proprio settore e già in passato è apparsa in Formula 1 in occasione delle celebrazioni del Gran Premio d’Italia del 1981 vinto da Alain Prost su Renault.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership” – ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento. “Salire sul podio della Formula 1 è per noi al tempo stesso un traguardo e un punto di partenza”.

“Un traguardo perché dimostra l’autorevolezza e apprezzamento di cui le Cantine Ferrari godono a livello internazionale, grazie al talento e all’intenso lavoro di tutto il nostro team. Un punto di partenza perché ci apprestiamo a vivere una straordinaria avventura che ci permetterà di portare un tocco di convivialità e arte di vivere italiana nel mondo della Formula 1”.

“Abbiamo deciso di intraprendere questo ambizioso progetto, nonostante il difficile momento storico, come segno di fiducia nel futuro e perché crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro marchio”.

Simone Masè, Direttore Generale del Gruppo Lunelli, ha poi sottolineato: “Questa collaborazione, basata sulla condivisione di valori quali la ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio, l’innovazione e la passione, è un grande motivo di orgoglio per Ferrari Trento e credo anche per il nostro Paese in generale”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dato il benvenuto al nuovo fornitore: “Siamo entusiasti di annunciare che Ferrari Trento sarà il brindisi ufficiale di Formula 1. Festeggiare il successo è insito nel DNA di entrambi e Ferrari Trento, che da sempre suggella i momenti più iconici dello sport, è il partner ideale per noi”.

“Per oltre un secolo, Ferrari Trento è stato sinonimo di eccellenza italiana, e ha creato con la propria passione, bollicine di grande eleganza, capaci di valorizzare ogni momento. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme per migliorare l’esperienza dei nostri fan sia per quanto riguarda le celebrazioni sul podio che nell’ospitalità”.

Per vedere sul podio le bottiglie formato Jeroboam di Ferrari Trento si dovrà attendere sino al 18 aprile quando si disputerà il GP di Imola.