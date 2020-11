Kvyat: "Il futuro? Probabilmente lontano dalla F1"

Per Daniil Kvyat sembra arrivato il momento di dire addio alla Formula 1. Con molta probabilità, infatti, il pilota russo il prossimo anno dovrà abbandonare il suo sedile in AlphaTauri per fare spazio a Yuki Tsunoda, ma questo non sembra turbare più di tanto Daniil.

Il passaggio ad un’altra categoria è una opzione che Kvyat sta seriamente prendendo in considerazione, ed il suo manager, Nicolas Todt, è già stato contattato da più persone.

“Sto ricevendo molte chiamate. In questo momento so che posso scegliere cosa fare l’anno prossimo. Il mio accordo con AlphaTauri scadrà alla fine del 2020, poi valuterò dopo Abu Dhabi quale sia la scelta migliore non solo per la mia carriera, ma anche per la mia vita”.

“Ancora non ho deciso nulla, ma posso dire che c’è molto interesse intorno a me. Ho ricevuto molte telefonate ed è sempre bello quando hai la possibilità di scegliere tra opzioni tutte interessanti”.

“Al momento sia io che Nicolas siamo in contatto con più persone e questo può aprire orizzonti interessanti per il futuro. Come ho già detto non ho alcuna preferenza al momento, per adesso voglio solo concentrarmi solo sulle gare rimanenti”.

Quando gli è stato chiesto se sarebbe interessato ad un ruolo da pilota di riserva in Red Bull ed AlphaTauri, Kvyat non ha scartato questa ipotesi.

“Non lo so, non ho ancora pensato a questo genere di cose. Bisognerà valutare tutte le opzioni sul tavolo alla fine dell’anno e scegliere quella più interessante e che mi consentirà di lavorare nel miglior modo possibile. Al momento non dico di no a nulla a priori”.

Un altro pilota che il prossimo anno potrebbe non essere più in Formula 1 è Sergio Perez. Il messicano terrà lunedì una conferenza stampa dove farà maggiore chiarezza sul suo futuro.

Kvyat non ha escluso di potersi prendere un anno di vacanza per poi concentrarsi sul ritorno in pista.

“Come ho già detto ho molte opzioni. Uno di queste è quella di prendermi un anno sabbatico e godermi la vita lontano dalla Formula 1”.

“Ad ogni modo sono certo che potrei essere competitivo in ogni altra categoria. Nel 2018 ha avuto un anno di pausa ed ho guidato ogni tipo di vettura. Poi sono tornato per i test di Abu Dhabi, ho percorso 160 giri e sono subito stato veloce. Non sono per nulla preoccupato”.