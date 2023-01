Kubica saluta la F1: non seguirà Orlen in AlphaTauri

Il 2023 sta riservando grandi cambiamenti in casa Alfa Romeo Racing, sia dal punto di vista dirigenziale che degli sponsor. Quello di Frederic Vasseur non è stato l'unico addio, perché a quello dell'ex Team Principal si è aggiunta la dipartita di PKN Orlen, uno dei main partner della squadra svizzera dalla stagione 2020.

Andreas Seidl e Alessandro Alunni Bravi non si sono fatti cogliere impreparati, assicurandosi rapidamente un nuovo title partner non solo per il campionato prenderà il via fra poche settimane, ma anche per le prossime stagioni firmando un contratto pluriennale.

I rumors in merito a una possibile partenza di Orlen erano emersi già negli ultimi mesi dello scorso mondiale, lasciando l'Alfa Romeo alla ricerca di un nuovo sponsor che potesse garantire un buon compenso economico, aspetto che si è poi concretizzato con l'arrivo di Stake.

Orlen era entrata in Formula 1 nel 2019, sostenendo il ritorno di Robert Kubica nella massima categoria con la Williams prima di passare all'Alfa Romeo l'anno successivo. Senza un sedile da pilota ufficiale disponibile, data la presenza di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, il polacco aveva assunto il ruolo di riserva per i test e alcune sessioni di prove libere, ricoprendo quella carica per tre stagioni.

Kubica ebbe comunque l'opportunità di tornare a saggiare la pista nel 2021, quando sostituì Raikkonen nei GP d'Olanda e d'Italia dopo che quest'ultimo risultò positivo al test per il COVID-19. Ma con la rottura della partnership tra Orlen e il team svizzero, Robert difficilmente resterà in Alfa Romeo come tester e, molto probabilmente, questa volta non seguirà lo sponsor che nel frattempo ha scelto di stringere una collaborazione con AlphaTauri.

Kubica ha tagliato i ponti con l'Alfa Romeo alla fine della scorsa stagione e, secondo quanto appreso da Motorsport.com, non avrà l'opportunità di guidare per la casa di Faenza, il che significa che la sessione di FP1 ad Abu Dhabi sarà probabilmente la sua ultima apparizione "ufficiale" su una vettura di F1.

Interrogato da Motorsport.com durante quel fine settimana a Yas Marina in merito ai piani di Orlen, Kubica rispose: "Non lo so, non voglio parlare per gli altri. Non mi occupo dei bilanci, non sono sulla loro barca. Quindi, naturalmente, come ho detto, devo occuparmi dei miei compiti, delle mie cose, e questa è la mia priorità".

Robert Kubica al volante dell'Alfa Romeo durante la prima sessione di prove libere di Abu Dhabi 2022 Photo by: Erik Junius

"Probabilmente, poi parlerò con le parti, qualunque cosa sia. Se si tratta di questa squadra o di un'altra, per vedere se posso essere coinvolto, se posso essere utile, perché non voglio nemmeno essere qui se non sono utile".

Durante l'intervista, Kubica aveva anche spiegato come la sua prospettiva sulla vicenda fosse estremamente realista, essendo conscio che la sua età potesse essere un fattore limitante, per quanto una fiammella di speranza rimanga sempre accesa: "Sono tranquillo. Alla fine sono sempre stato molto realista. Siamo onesti. A 38 anni non è che ci si sorprenda se non si ottiene più un sedile. Ci sono troppi se, quindi aspettiamo, vediamo e reagiamo".

"Penso che la mia storia dimostri che non bisogna mai dire mai, ovviamente. Ad essere onesti, l'unico motivo per cui sono ancora qui è che a volte ho la possibilità di guidare [una vettura di F1], e di sicuro il giorno in cui non avrò più la possibilità di guidare una macchina, probabilmente sarà la fine", aveva aggiunto il polacco.

Negli ultimi anni Kubica ha comunque ottenuto dei risultati di rilievo nella classe LMP2 del Campionato Endurance, vincendo il titolo della European Le Mans Series al primo tentativo nel 2021 con il team WRT per poi sfiorare una prestigiosa vittoria alla 24 Ore di Le Mans.