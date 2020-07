Kimi: "Vettel-Ferrari? Rapporto descritto peggio della realtà"

Kimi Räikkönen ha parlato del rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari, dicendosi convinto che non sia così logoro come è stato descritto, ma anche che al tedesco e a Charles Leclerc verrà dato lo stesso trattamento da qui a fine anno.

Il finlandese si era trovato nella medesima situazione di Vettel un paio di anni fa, con Seb che parte nel 2020 sapendo già di abbandonare Maranello in favore di Carlos Sainz Jr.

Lo scorso weekend in Austria, il quattro volte iridato della F1 si era detto "sorpreso" di non aver avuto alcuna proposta di rinnovo dalla Ferrari, scatenando il tam-tam mediatico sul possibile rapporto incrinato con il Cavallino Rampante.

Räikkönen, che tra il 2015 e il 2018 è stato compagno di Vettel in Rosso, ha parlato di come vede la situazione, dopo aver scambiato due parole con l'ex-collega.

"Sinceramente ci ho parlato lo scorso weekend, molto velocemente prima di cominciare, ma l'argomento non è affar mio - ha detto 'Iceman' a Motorsport.com - Non so cosa sia successo, credo non sia giusto commentare la cosa perché non sappiamo realmente come sono andati i fatti, se qualcuno è stato trattato male o meno".

"Ma dubito che il rapporto sia messo così male come l'hanno fatto passare. Chiaramente quando uno si separa da un team, o decide di andarsene, è perché a volte le cose vanno così. Vediamo come andrà in futuro, ma dovreste chiederlo a lui".

La Ferrari annunciò l'addio a Räikkönen dopo il GP d'Italia del 2018, confermando Leclerc come sostituto di Kimi, che però rivela di non aver subìto un trattamento differente sapendo che se ne sarebbe andato.

"Assolutamente no, sono sicuro che tratteranno entrambi i piloti alla pari perché si cerca sempre di trarre beneficio dal miglior risultato di entrambe le vetture. E' un vantaggio loro, non vedo perché dovrebbero fare diversamente".