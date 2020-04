Jochen Rindt, l'unico campione postumo della F1

Nella giornata di ieri, Jochen Rindt avrebbe compiuto 78 anni. Il pilota di origini tedesche, ma che correva sotto la bandiera austriaca, ha corso nel Mondiale di Formula 1 dal 1964 al 1970, disputanto un totale di 60 gare.

Ma il destino è stato fatale per Rindt in occasione del Gran Premio d'Italia del 1970, una stagione in cui era riuscito a centrare ben cinque vittorie, costruendosi un grande vantaggio in classifica.

Anche se ci sono state altre tre gare dopo la tragedia di Monza - Canada, USA e Messico - il pilota della Lotus è riuscito comunque a vincere un titolo che lo ha reso l'unico campione postumo della storia della F1.

La carriera di Jochen Rindt in immagini