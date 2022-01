Isola: "Una sola sosta? Non è un problema se c'è azione in pista"

Come parte della revisione regolamentare che la Formula 1 introdurrà nel 2022, che include il passaggio a vetture ad effetto suolo, ci sarà anche quello alle ruote da 18 pollici.

Questo cambiamento, unito al desiderio di avere gomme meno sensibili al surriscaldamento, ha portato ad un irrigidimento anche per quanto riguarda le mescole.

Un quadro che dovrebbe portare ad avere un minor degrado, cosa che quindi apre la porta alla possibilità di vedere meno pit stop nel corso delle gare.

Anche se le gare con un solo pit stop non sono le preferite dei vertici della F1, Mario Isola, responsabile Pirelli nel Circus, pensa che un minor numero di soste non influenzerà lo show se in pista ci saranno delle battaglie più spettacolari.

"Spero che non ci siano meno variabili strategiche", ha detto. "L'idea e il modo in cui abbiamo progettato le gomme sono quelli di continuare ad avere diverse strategie, con un mix di una e di due soste".

"E' anche vero che, con un nuovo prodotto con meno degrado, è possibile che avremo meno pit stop e che la maggior parte delle gare potrebbero vedere una sola sosta. Per me, non è un problema finché ci sono delle buone gare con tanta azione in pista".

"Quando i sorpassi sono troppo facili non va bene, è importante che i piloti ci mettano impegno per sorpassare, ma che possano farlo. Questo è esattamente quello che vogliono gli spettatori".

"C'è un sondaggio fatto dalla F1 su questo argomento e la maggior parte dei feedback dice che gli spettatori non vogliono vedere sorpassi facili. Vogliono vedere azione in pista e battaglia".

Isola poi ha chiarito che l'approccio di Pirelli con gli pneumatici 2022 è diverso rispetto a quelli precedenti, ma che si è andati incontro a quelle che erano le richieste dei piloti.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Questo pneumatico è progettato in modo diverso, con obiettivi diversi", ha detto. "I piloti chiedono meno surriscaldamento e meno degrado. Vogliono spingere sulla gomma e lottare in pista".

"Abbiamo deciso, e abbiamo concordato con la FIA, la FOM e le squadre di seguire questa direzione. Quindi abbiamo dovuto progettare un nuovo profilo, una nuova costruzione, ottimizzare l'impronta e progettare una nuova gamma di mescole. E' un prodotto completamente nuovo, con un nuovo approccio".

Nonostante la speranza che i nuovi pneumatici funzionino come previsto, Isola ha detto che in vista del 2023 si cercherà di migliorare ulteriormente le cose.

"Spero che non avremo molte difficoltà", ha aggiunto. "Credo che stiamo già pianificando gli sviluppi nel 2022, dato che non ci fermiamo mai con lo sviluppo, per essere pronti nel 2023 con una versione aggiornata".

"Se, per esempio, quest'anno scopriremo di dover fare dei cambiamenti, magari con una mescola, o che il delta dei tempi sul giro o il degrado non sono esattamente quelli che ci aspettiamo, abbiamo un piano di riserva per avvicinarci agli obiettivi e poi raggiungerli nel 2023".

Ma Isola pensa che, se la Pirelli raggiungerà gli obiettivi previsti e le vetture 2022 permetteranno effettivamente ai piloti di seguirsi più da vicino, allora la F1 potrebbe vivere una grande stagione.

"Questi obiettivi, di delta time e di degrado, sono stati decisi intorno ad un tavolo", ha detto. "Quindi crediamo che con questi numeri potremo vedere delle corse migliori. Sì, forse con meno pit stop, ma con più azione in pista".

"Ma queste sono ipotesi che dobbiamo convalidare in pista. E se, per qualsiasi motivo, avremo bisogno di cambiare qualcosa per il 2023, saremo di nuovo pronti con questo gruppo di lavoro".