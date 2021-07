Intervista a Gunther Steiner: "Come diventare team principal in F1"

Guenther Steiner guida il Team Haas F1 da quando questo è entrato nel campionato nel 2016, e ha lavorato nel motorsport per oltre 35 anni. Ma cosa serve per diventare un team boss? Abbiamo parlato con Steiner per scoprire quali qualifiche sono necessarie, quali abilità dovresti avere e tutto quello che devi sapere.

Cos’è un team principal?

Penso che si debba vedere come un amministratore delegato in un'azienda, si gestisce la squadra. La Formula 1 ha un sacco di elementi, è un grande mix di cose diverse. È tecnica, è marketing, è sport, ci sono un sacco di ambiti coinvolti e bisogna solo adattare quello che si sta facendo al momento, cercando di essere il più competente possibile e prendere le decisioni giuste.

Cosa fa un team principal?

Fondamentalmente si tratta di gestire un'azienda. Noi siamo una piccola squadra, con 200 persone, ma i team più grandi arrivano a contarne anche 500. Non è altro che questo, e poi nei fine settimana andiamo a correre. Invece di avere la tua revisione trimestrale dal consiglio di amministrazione, ce l'hai ogni settimana, è su questo che sei giudicato. Sei bravo quanto la tua ultima gara, proprio come un amministratore delegato è bravo quanto il suo ultimo trimestre dell’anno finanziario. Questa è una risposta molto breve su cosa sia.

Come si diventa team principal?

Non so come ho fatto, sapete. Tutti hanno una storia diversa. Io posso raccontarvi la mia storia, ma ognuno ha una storia diversa. Ho iniziato nel motorsport 36 anni fa, quindi una cosa tira l'altra. Ti fai strada da solo.

Per arrivare alla posizione di team principal della Haas, sette anni fa sono andato in giro a cercare un investitore per un nuovo team, l’ho trovato e poi ho finito con il diventare il team principal. Forse sembra troppo semplicistico, ma penso che ovviamente devi conoscere lo sport, devi conoscere le persone, devi conoscere l'ambiente.

Come ho detto, ognuno ha una storia diversa su come è diventato team principal, non è come andare in una scuola come con un lavoro normale e poi fai carriera, lavori da qualche parte e poi fai strada, cose così. Penso che ognuno qui abbia la propria storia da raccontare. Non c'è un solo modo per diventare team principal. Quello che devi fare è essere davvero disposto a lavorare e avere un grande interesse nel motorsport. Credo che sia anche molto impegnativo, devi lavorare molto, ad essere onesti è un lavoro di 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

Ho iniziato nel 1986 come meccanico nei rally. Ho lasciato il mio paese, sono andato dall'Italia al Belgio, perché mi piacevano le auto da corsa, e per me quello era un punto di partenza. Da lì, ho ricoperto varie posizioni tecniche. Sono stato in Belgio per due anni, poi ho lavorato per un team in Italia per tre anni, poi ho lavorato per un altro team in Italia per altri sei anni. Mi sono trasferito nel Regno Unito nel 1996 e ho iniziato un team personalizzato per Prodrive, che è ancora una grande azienda. Poi sono diventato il project manager della Ford Focus rally car, poi sono diventato direttore tecnico.

Poi ho ricevuto una chiamata da Niki Lauda quando era il team principal del team Jaguar di Formula 1, ed è lì che è iniziata la mia carriera in Formula 1. Ero il direttore generale alla Jaguar, dopo di che ho fatto un anno in DTM per la General Motors Opel all'epoca, poi mi sono trasferito al team Red Bull F1 che è quello che la Jaguar era diventata ed ero direttore tecnico lì. Mi sono trasferito negli Stati Uniti per la Red Bull per aprire il loro team NASCAR negli Stati Uniti e ci sono rimasto.

Niki Lauda Jaguar Team Principal with Gunther Steiner Jaguar Technical Director, 2002 United States Grand Prix Photo by: Sutton Images / Motorsport Images

Ho passato cinque anni ad aprire la mia azienda che ho ancora, un’azienda di compositi, e poi ho avuto la grande idea - non so quanto grande fosse - di avere un team americano in Formula 1. Ho scritto un business plan e ho trovato un investitore, sono andato in giro e ho trovato investitori, e ora sono alla Haas da sette anni.

Di quale esperienza si ha bisogno?

Penso che erano tempi diversi quando stavo iniziando la mia carriera, non si può paragonare oggi a 36 anni fa. Non suggerirei a nessuno di fare quello che ho fatto io, se qualcuno vuole entrare nel mondo dei motori, deve prendere una laurea. Se vuoi fare cose tecniche, devi prendere una laurea incentrata sull'ingegneria e poi specializzarti nel motorsport, questo ovviamente aiuta. Devi essere anche bravo, non devi avere solo un pezzo di carta. Se sei interessato, ci sono uomini di legge coinvolti nel motorsport, c'è gente di marketing, basta fare i tuoi studi.

Penso che la prima cosa è sempre quando sei giovane, hai un sacco di energia, inizia in una piccola squadra nel motorsport perché impari molto, perché devi fare molto. Le piccole squadre, non anche la Formula 3, anche le serie più piccole, la Formula 4, le squadre private di auto da turismo e cose del genere, sono un buon terreno di allenamento per ottenere una buona base e una buona conoscenza di come funziona effettivamente, in modo da avere una comprensione per salire. Se arrivi direttamente in Formula 1, pensi che questa sia la realtà, ma la Formula 1 è molto specifica per un lavoro. Se hai un quadro più ampio, è molto meglio per la tua carriera, penso sempre. Se sai cosa sta succedendo nel quadro generale, puoi andare avanti, ma se ti specializzi solo in qualcosa sei in qualche modo intrappolato, o funziona quello o non funziona niente.

Quindi ho sempre trovato che iniziare da un lato, anche facendo il volontario per una piccola squadra corse come ingegnere o qualcosa del genere, aiuta molto ad imparare e ad andare avanti nella vita.

Quali alter capacità sono utili?

Penso che in F1, devi essere veloce a prendere decisioni, perché è uno sport che si muove molto velocemente, quindi devi essere acuto e svilupparlo lavorando nel motorsport, perché se sai con cosa hai a che fare, puoi prendere decisioni, perché hai visto la situazione prima e sei qualificato.

Ovviamente la comunicazione, hai a che fare con un sacco di persone provenienti da diversi paesi, conoscere le culture, conoscere le lingue aiuta molto. Solo queste cose e conoscere le culture in modo da poter valutare come pensano le altre persone, perché non tutti pensano allo stesso modo. Ti aiuta ad andare d'accordo e a fare progressi nella tua carriera e anche a far parte di qualcosa, ma questo non è solo in Formula 1. È in generale, se vuoi far parte di un'industria, devi avere anche buone capacità sociali.

Devi avere molta passione per il motorsport se vuoi fare questo. Questo non è un lavoro. Se lo fai per i soldi, ci sono molti lavori che ti pagano di più e per i quali non devi lavorare così duramente. Quindi deve essere una passione, devi essere interessato e ti piace davvero, altrimenti non ha senso, verresti qui e te ne andresti in pochi anni.

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the pit wall Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Qual è il consiglio migliore che ti è stato dato o che puoi dare?

Lavorate sodo. Siate sempre onesti e sempre corretti. Nient'altro. Una buona attitudine al lavoro e la correttezza. Non mentire. Continuare a lavorare e basta.

Come si può acquisire esperienza di lavoro come team principal?

Come ho detto prima, come team principal ci sono tante carriere diverse. Alcune persone non hanno un background tecnico, altre ne hanno un po', alcune sono proprietari di squadre di serie minori. Quindi è molto difficile dire in cosa dovrebbero specializzarsi. Ci sono solo dieci team principal nel mondo, non sono molti. Penso che molto sia essere nel posto giusto al momento giusto.

Qualsiasi cosa tu faccia, se la fai con passione e correttamente, hai la possibilità di arrivare lì.

Com’è una tua giornata di lavoro qualsiasi?

Abbiamo tre posti diversi da cui lavoriamo, uno in Italia, uno negli Stati Uniti e uno in Inghilterra, quindi il mio ufficio sarebbe negli Stati Uniti. Ma normalmente il lunedì torno negli Stati Uniti, viaggio da qualche parte, come per l'estate sono stato in Europa. Ma ora con il Covid sono di base nella sede in Italia, quindi lavoro da lì. Non è come andare in ufficio, sei sempre in ufficio. Ho il mio ufficio anche in aeroporto, lavoro dal mio portatile, dove c'è il mio portatile, c’è il mio ufficio. Siamo dappertutto, ma lavoro come qualsiasi altra persona. Il lunedì, si va al lavoro normale, e poi nei weekend di gara, si va al circuito. Arrivi lì il giovedì o il mercoledì sera, e poi ti occupi dei media.

Com’è per te una domenica di gara?

Un normale giorno di gara (non è ancora normale con il Covid) si inizia al mattino facendo le tue riunioni, i tuoi briefing. Ci partecipi, non li fai, ascolti solo quello che viene discusso tra piloti e ingegneri. Poi fai delle cose per la stampa, varie cose che sono allineate. Poi, se hai una buona macchina, non vedi l'ora che arrivi la gara, se hai una brutta macchina, non vedi l’ora che la gara sia finita. È così che va il giorno della gara.

In generale, si fa questo lavoro per andare a correre, e la gara è la domenica. È quello che non vedi l'ora di fare. Durante la gara, non faccio molto. Parlo un po' con il capo ingegnere di gara, ma hanno tutto il controllo. Ho sempre la sensazione che se devo intervenire durante la gara, ho assunto le persone sbagliate. Se ho bisogno di gestire la gara, questo è un lavoro a sé stante, un team principal non può farlo secondo me. Sai, sei consapevole di ciò che sta accadendo, e se te lo chiedono, normalmente sai cosa sta succedendo, ma non interferisco con loro. Fanno un buon lavoro e inoltre, fanno il lavoro duro, e per me arrivare all'ultimo minuto per fare quello che voglio fare non sarebbe corretto. Avrei le persone sbagliate se dovessi correggerle. Possono fare errori, e se dico loro qualcosa che vedo, prenderebbero il mio consiglio, ma non mi intrometto nella gara.

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1 speaks to the media Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Cos’altro dovrebbero sapere le persone della vita di un team principal?

A volte è abbastanza stressante. Non mi sto lamentando del lavoro, è un buon lavoro, perché se ti piace il motorsport è quello che vuoi diventare ad un certo punto. Ma è un sacco di lavoro duro. Hai bisogno di avere la tua famiglia intorno a te e hanno bisogno di capire, perché se hai problemi da più di un posto, ci sono abbastanza problemi con la gestione di un team di F1, quindi non hai bisogno di distrazioni dall'esterno. È un lavoro duro, ma è un lavoro molto appagante. Al momento non è molto appagante, perché non stiamo lottando per molto, ma quel momento arriverà di nuovo e ne sono sicuro, è quello per cui lavoriamo. Non puoi mai arrenderti, se sei giù, non è come ti abbatti, ma come ti rialzi. È così che la vedo io.

Questo articolo è stato creato in collaborazione con Motorsport Jobs. Trova gli ultimi lavori nel motorsport, così come i lavori con l'Haas F1 Team, sul sito Motorsport Jobs.