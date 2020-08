Il nuovo telaio non salva Vettel: "Ho avuto i soliti problemi"

Per la terza qualifica consecutiva Sebastian Vettel è stato eliminato al termine della Q2. Questa volta, nelle prove ufficiali del Gran Premio di Spagna, è stato per un soffio: appena 5 millesimi che lo hanno separato dalla promozione in Q3.

Sebbene la Ferrari gli abbia fornito un nuovo telaio, i problemi di fiducia nei confronti della monoposto che Vettel ha palesato sin dal GP d'Austria, sono rimasti i medesimi. Prova ne è il risultato di questo pomeriggio, che lo costringerà domani a partire dall'11esima casella dello schieramento.

"Non avevo la giusta fiducia per passare il taglio della Q2 oggi. Credo che sia andata piuttosto male nel percorso verso la qualifica. Ho faticato a trovare un buon feeling con la macchina. Le qualifiche sono andate poi un po' meglio, ho iniziato un po' più conservativo, però quando sono tornato a spingere mi sono imbattuto nei soliti problemi. E' stata una sessione complicata, con tempi molto ravvicinati. Sono stato un po' sfortunato a essere fuori di poco dalla Q3, ma magari questa situazione mi aiuterà in vista di domani".

Vettel, contrariamente a Leclerc, è parso piuttosto rapido nel primo settore, per poi faticare molto nei due successivi. E' proprio in quei frangenti dove il tedesco ha perso molto. Al termine delle Qualifiche Sebastian ha spiegato i punti che ha trovato maggiori criticità nella guida.

"Nel primo settore tutto andava bene, ma poi nel settore centrale ho avvertito la monoposto più nervosa. Ho faticato in particolare in Curva 7, perdendo anche il posteriore. E' stato difficile giudicare quanta velocità portare in quel punto. Anche in Curva 5 ho faticato molto in queste qualifiche. Penso che avrei potuto fare meglio nel secondo e terzo settore, ma è stato molto difficile trovare il giusto bilanciamento",

Parziale consolazione in vista della gara di domani, Vettel potrà scegliere le mescole con cui prendere il via. Quasi sicuramente sceglierà le Medium, ossia quelle più indicate e che meglio funzionano in termini di prestazioni rapportate a durata. Eppure, a suo avviso, questa si tratterebbe di un vantaggio parziale, perché sulla pista del Montmelo fare sorpassi non sarà così facile.

"Domani potrò scegliere la gomma con cui partire. Non sarà un vantaggio enorme. Non so se sia stata sfortuna rimanere fuori dalla Q3. Siamo stati semplicemente troppo lenti e chiaramente quando sei fuori per pochi millesimi hai fatto praticamente lo stesso tempo del tuo avversario, però nel complesso non siamo stati abbastanza veloci e al momento non lo siamo. Non abbiamo abbastanza fiducia per estrarre più potenziale dalla macchina".