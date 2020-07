Il GP del Nurburgring sarà in streaming free su YouTube

Per la prima volta nella sua storia la Formula 1 trasmetterà un Gran Premio in streaming. L’evento selezionato è quello dell’Eifel GP al Nurbrugring che andrà online su YouTube in sette differenti Paesi europei.

Il Gran Premio tedesco sarà disponibile in Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca e la copertura riguarderà l’intero weekend di gara oltre alle previews, agli highlights ed alle analisi.

Con l’avvento di Liberty Media la Formula 1 sta sperimentando nuovi mezzi per la distribuzione dei suoi contenuti e il canale YouTube si è dimostrato un enorme successo con quasi 4 milioni di sottoscrittori.

A fronte di un canale YouTube molto ben avviato c’è lo streaming F1 TV live che non ha avuto lo stesso successo. Il servizio non è disponibile in alcuni dei mercati più importanti come quello inglese e gli utilizzatori hanno spesso lamentato problemi tecnici.

Il canale YouTube, invece, è totalmente gratuito e questo può essere sfruttato per inserire sponsorizzazioni all’interno dei vari filmati.

Adam Crothers, responsabile dei diritti digital media ha commentato: “Siamo entusiasti di lavorare con YouTube per questo progetto. Mentre continuiamo a diversificare la nostra strategia di distribuzione dei media e ad ampliare la nostra offerta digitale, è imperativo coinvolgere i fan che consumano i media in modo diverso e YouTube ci offre la piattaforma per raggiungere questo obiettivo”.

“La partnership con YouTube ci assicura inoltre di continuare a cercare di coinvolgere nuovo pubblico in nuovi modi per far crescere la fanbase della F1, continuando nel contempo a innovare la nostra offerta mediatica per gli appassionati nuovi e quelli già esistenti”.

Il responsabile dello sport di YouTube per l'Europa, Tomos Grace, ha sottolineato come l'accordo attirerà gli spettatori più giovani.

“YouTube aiuta lo sport a raggiungere i fan di domani. Il 70% del pubblico di YouTube della F1 ha meno di 35 anni. Le emittenti e gli organizzatori sportivi riconoscono sempre più la capacità di YouTube di raggiungere questo nuovo pubblico e di generare entrate maggiori”.

“La F1 è sempre stata uno dei marchi più innovativi nello sport, tanto dinamico nella creazione di video quanto in pista. La decisione di F1 di trasmettere in live stream i loro contenuti su YouTube è un'ulteriore prova del ruolo di YouTube come partner di fiducia del settore”.