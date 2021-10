Il circuito di Adelaide potrebbe essere chiuso

Il consigliere comunale di Adelaide, Greg Mackie, starebbe appoggiando una gruppo di residenti che vorrebbe veder eliminare la parte inutilizzata del vecchio circuito di Adelaide.

Secondo Mackie, l'asfalto trasforma il Victoria Park in "un'isola di calore urbano" nei mesi estivi, e quindi vorrebbe realizzare un nuovo piano di gestione dell'area che possa avere più valore per la comunità.

Il Victoria Park ospita la sezione permanente del circuito, quella di circa 1.200 metri che ospita la palazzina dei box e si collega alla parte cittadina. Il consiglio comunale di Adelaide ascolterà la mozione di Mackie domani sera.

"Sto chiedendo all'amministrazione di preparare un rapporto che porti a raggiungere una nuova soluzione paesaggistica ora che le corse di cavalli e di auto si sono concluse", ha detto Mackie all'Adelaide Advertiser.

"Un nuovo piano paesaggistico non deve necessariamente presupporre la rimozione di tutte le superfici asfaltate, ma spero che alla fine si possa ottenere una riduzione".

Il circuito di Adelaide ha ospitato la Formula 1 dal 1985 al 1995, prima che il suo posto venisse preso da Melbourne. Dal 1999 ha poi ospitato l'Adelaide 500 della Supercars. Evento che si è disputato fino al 2020, prima di essere cancellato dal governo del Sud Australia lo scorso ottobre.

Il leader dell'opposizione Peter Malinauskas però ha già firmato un accordo con la Supercars affinché l'evento possa riprendere il prossimo anno se sarà eletto il prossimo marzo.

Tuttavia, quel piano è già stato complicato dalla vendita delle infrastrutture del circuito e sarebbe ulteriormente ostacolato se si realizzasse questo piano di rimozione dell'impianto.

Lo stesso Malinauskas ha parlato del piano di Mackie in un'intervista concessa oggi a radio FiveAA Adelaide.

"Quello che ha in mente Greg sono idee strampalate per rimuovere la più grande attrazione del Victoria Park", ha detto Malinauskas.

"Ho preso un impegno ed ho firmato un accordo con la Supercars, quindi se i laburisti vinceranno le prossime elezioni statali, riporteremo qui la gara".

"Non lo sto facendo perché sono un appassionato di motorsport, lo sto facendo perché penso ai posti di lavoro che genera e perché vogliamo che la nostra città torni alla vita dopo il COVID".

"La riporteremo qui se vinceremo, quindi speriamo che la pista possa rimanere nel breve termine anche per questo motivo".

"Porto i miei figli ad allenarsi in bicicletta lì. Sto insegnando a mio figlio ad andarci e quello è il posto più adatto di Adelaide per farlo. Ci sono alcuni locali che dipendono dalla possibilità di passeggiare in quel tratto".

"Penso che Greg abbia bisogno di passare un sabato mattina a Victoria Park e vedere come questa struttura viene utilizzata dalla gente prima di iniziare a distruggerla".

"Non capisco perché la gente sia così ossessionata dalla trasformazione del Victoria Park in un'area che poi non sarebbe più godibile da parte dei cittadini".

"Voglio dire, è in una posizione straordinaria. E' una parte straordinaria del nostro parco. Dovremmo cercare di fare in modo che la gente possa sfruttarla, piuttosto che il contrario".