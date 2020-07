I commissari scagionano Hamilton: rimane in prima fila

Il campione del mondo aveva chiuso le qualifiche con il secondo tempo, vedendosi sfuggire la pole position per appena 12 millesimi a favore del compagno di squadra Valtteri Bottas.

Un paio d'ore dopo la conclusione delle qualifiche, i commissari hanno però annunciato che il pilota della Mercedes era sotto investigazione per non aver rallentato in presenza di una bandiera gialla e per aver superato i limiti della pista alla curva 10 nel corso della Q3.

Le bandiere gialle erano state mostrate in seguito ad un'escursione fuori di pista di Bottas, avvenuta proprio davanti a lui alla curva 5, con il britannico che ha ottenuto il suo miglior tempo della Q3 proprio al termine di quella tornata.

Al termine dell'incontro, i commissari hanno confermato che non ci saranno sanzioni nei confronti di Hamilton, dopo aver constatato che c'era stata confusione nelle indicazioni luminose date dai pannelli.

"Il pilota ha detto di aver superato un pannello con la luce verde alla curva 5", si legge nel rapporto dei commissari sportivi.

"Il filmato ha confermato che erano esposte le bandiere gialle, ma che sui pannelli c'erano le luci verdi, quindi il pilota ha avuto a che fare con dei segnali contrastanti".

"Tenendo conto di questo, i commissari sportivi hanno deciso di non intraprendere ulteriori azioni".

Per quanto riguarda la seconda infrazione, i commissari hanno ritenuto Hamilton colpevole di aver superato i limiti della pista durante il suo primo tentativo della Q3, quindi quel tempo sul giro gli è stato cancellato.

Ma poiché questo non era il suo miglior riferimento, non avrà alcuna influenza sulla sua posizione in griglia. Hamilton manterrà quindi il secondo posto in griglia al fianco di Bottas.