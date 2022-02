Horner: "Mi aspetto maggior supporto per il direttore di gara"

Il controverso finale della scorsa stagione di Formula 1 continua a far discutere ancora oggi. Quando manca poco più di un mese all’inizio del campionato 2022, che vedrà il debutto delle monoposto ad effetto suolo, il caos di Abu Dhabi continua ad agitare i sonni della Federazione.

La FIA già a dicembre aveva comunicato che sarebbe stata effettuata una analisi approfondita per capire cosa non ha funzionato nella gestione da parte del direttore di gara Michael Masi e le decisioni finali saranno annunciate in occasione del prossimo Consiglio Mondiale che si terrà in Bahrain il 18 marzo, dopo che la Federazione avrà chiesto anche il parere di piloti e team per comprendere quali cambiamenti adottare.

Il nuovo presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha manifestato apertamente la propria volontà di risolvere questa situazione, e ciò potrebbe comportare un maggior supporto per il direttore di gara.

Parlando a Sky Sports, in occasione degli Autosport Awards, Christian Horner ha dichiarato di aspettarsi dei cambiamenti per garantire che il direttore di gara possa prendere decisioni migliori.

“Il nuovo presidente ha posto l'accento su questo, e penso che ci sia una spinta per assicurarsi che il direttore di gara abbia un supporto migliore", ha dichiarato il team principal della Red Bull.

Safety Car e Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono molto più avanzati di quelli di Michael e del suo team e credo che sia stata posta molta attenzione su questo aspetto durante l'inverno”.

"Credo che quel ruolo avrà un maggiore supporto e si spera che questo consentirà di prendere decisioni in modo più facile e più veloce. Penso che abbiamo anche bisogno di mettere mano ai regolamenti per semplificarne alcuni".

La prossima settimana i team si incontreranno per la F1 Commission prima che il Consiglio Mondiale dia l’approvazione definitiva per ogni cambiamento.

Horner è poi tornato sull’argomento Abu Dhabi ed ha risposto senza troppi giri di parole quando gli è stato chiesto se tutto il caos scaturito dopo quel controverso finale di gara abbia rappresentato un freno per le celebrazioni del titolo iridato conquistato da Max Verstappen.

“Assolutamente no! Gli unici che continuano a parlarne siete voi. Ci siamo goduti il successo nel campionato ed ora l’attenzione è tutta sulla prossima stagione. Il 2021 è già storia”.

Per ammirare la Red Bull RB18, la monoposto con la quale Max Verstappen dovrà difendere il titolo mondiale, si dovrà attendere sino al prossimo 9 febbraio.