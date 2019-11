Horner: "Lo scontro Vettel-Leclerc? A perdere è sempre la squadra"

Il Gran Premio del Brasile è stato ricco di colpi di scena, ma quello che ha maggiormente attirato le attenzioni è stato lo scontro tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Seastian Vettel. Il contatto tra i due è stato analizzato da Christian Horner secondo il quale il maggior peso in simili occasioni non ricade mai sul pilota.

Il team principal della Red Bull ha vissuto una esperienza simile nel 2010 in occasione del Gran Premio di Turchia, quando Vettel e Mark Webber si sono scontrati tra di loro.

“Ogni team ha un differente approccio in simili situazioni. Per me è difficile giudicare la situazione in Ferrari. Tuttavia in questi casi chi per è sempre il team”.

Horner ha affermato come la difficoltà maggiore in questi casi sia quella di prendere la migliore decisione per il team dovendo penalizzare un pilota.

“Sono felice che non siano i miei piloti. E’ sempre una situazione complessa. I piloti sono degli animali feroci e c’è sempre un conflitto tra cosa sia giusto per il team e cosa sia giusto per il singolo individuo”.

Nonostante, al momento, pochi team principal stiano invidiando la situazione che dovrà gestire Mattia Binotto tra i sue due piloti, Andreas Seidl ha valutato tutta la questione da un punto di vista diverso.

Il responsabile della McLaren ha infatti affermato che vorrebbe avere gli stessi problemi del team principal della Ferrari e trovarsi a lottare per delle vittorie e dei podi piuttosto che avere una situazione sotto controllo ma per nulla competitiva.

“Ovviamente avere due piloti allo stesso livello rappresenta sempre una sfida, e quando si lotta per i successi o i piazzamenti diventa sempre più difficile gestire il tutto”.

“Tuttavia spero di avere gli stessi problemi in futuro. Sarebbe fantastico trovarsi con due piloti in lotta per la vittoria ed affrontare questa sfida con questo team”.