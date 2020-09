Il Gran Premio del Belgio si è ben presto trasformato in una gara votata alla gestione delle gomme, una volta che i piloti sono stati costretti a fermarsi ai box prima del previsto sfruttando la Safety Car in pista a seguiti dell’incidente di Antonio Giovinazzi e George Russell.

Lo stesso Max Verstappen, al termine della corsa, non ha potuto dirsi altro se non annoiato da una situazione in cui ha dovuto concentrarsi maggiormente sulla gestione delle gomme anziché nel provare a dare battaglia alle Mercedes.

“Non è una situazione che mi piace particolarmente. Vuoi essere sempre capace di attaccare, di spingere fino all’estremo, fermarti ai box e cominciare a spingere ancora fino alla fine”, gli fa eco Lewis Hamilton, vincitore del Gran Premio.

Christian Horner, Team Principal Red Bull, non usa la punta di fioretto per esprimere il proprio punto di vista.

“Penso che le gare con una sosta sola siano sempre noiose. Ci vorrebbero corse con due o addirittura tre fermate ai box per cambiare le gomme per andare a migliorare l’imprevedibilità e lo spettacolo”, dichiara l’inglese.

“Questo può rendere il tutto più interessante. Nelle gare in cui abbiamo visto una sola sosta, i piloti sono sempre andati di conserva. Ci vuole qualcosa in più per aggiungere più variabili tra le auto”.

Secondo Horner, Pirelli potrebbe offrire un maggior numero di compound tra i quali scegliere, in modo tale da andare a differenziare le varie strategie dei team. “In un mondo ideale, penso che l’aspetto più importante sia poter offrire una maggior scelta strategica per le soste ai box. In Belgio, praticamente tutti hanno optato per una sola sosta e ciò di rado ha gettato le fondamenta per Gran Premi entusiasmanti”.

Ribatte alle dichiarazioni di Horner Michael Masi, Direttore di Gara, il quale non crede che aumentare il numero di soste ai box possa andare a risolvere la situazione.

“Che io ricordi, abbiamo spesso visto gare divertenti anche con una sola sosta ai box. Di contro, ci siamo annoiati in alcune situazioni in cui i piloti si fermavano ai box per due volte. La FIA, la F1, i team e Pirelli sono attenti agli input dei piloti e lavorano insieme per risolvere diversi aspetti di anno in anno e non è un segreto che Pirelli stessa abbia sempre le orecchie aperte”.

“Mario Isola partecipa a diverse riunioni dei piloti 4-5 volte l’anno per offrire aggiornamenti a tutti quanti sul lavoro svolto da Pirelli e per ascoltare le domande che gli vengono poste. Continueremo a lavorare con tutti gli attori principali per offrire uno spettacolo sempre migliore”, conclude Masi.