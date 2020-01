Honda: "Verstappen si comporta come un giovane Senna"

Max Verstappen è uno dei talenti più cristallini della Formula 1 attuale. Più giovane di sempre a vincere un Gran Premio, è stato capace di diventare titolare Toro Rosso ancora minorenne, dopo un convincente test tra Interlagos e Suzuka quando di anni ne aveva appena 16.

Nel 2019 l'olandese ha chiuso al terzo posto della classifica iridata, alle spalle delle imprendibili Mercedes di Hamilton e Bottas, dopo essersi aggiudicato ben tre successi in stagione.

La sua determinazione ed il talento hanno impressionato i vertici Honda, fornitore da inizio anno della Red Bull. Masashi Yamamoto, managing director del colosso nipponico per la Formula 1, scomoda addirittura paragoni importanti con il passato.

“Guardando Max, mi sembra di vedere un giovane Senna. È veloce, è giovane, ed ha un talento impressionante. In più rispetta Honda, come abbiamo visto in Austria quando mostrava con orgoglio il nostro badge sul podio. Questo ci da una spinta incredibile per spronarci a fare un motore sempre migliore per lui e per il team”, commenta Yamamoto.

Per il manager nipponico è vitale una forte collaborazione di natura umana tra il fornitore di power unit ed i piloti, caratteristica che non è affatto mancata a Verstappen. “La passione che ci ha dimostrato quando ha vinto ha rafforzato la nostra relazione. Max è stato ospite del nostro centro di ricerca e sviluppo ed era avvolto da un sacco di persone. Era come se fosse attorniato da un tunnel di mani, e lui si fermava a dare il 5 a ciascuno. Sono queste le cose che ti motivano, che ti fanno capire che lui è riconoscente a Honda e Honda è riconoscente a lui”, conclude Yamamoto.