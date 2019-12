Honda non perde più tempo a fare "pulizia" dai problemi

Nel primo anno insieme alla Red Bull, il costruttore giapponese ha conquistato tre vittorie, due pole position, oltre ad un'intera stagione senza un ritiro causato da problemi al motore.

Sebbene la Honda debba ancora dimostrare di poter completare un'intera stagione senza incappare in penalità, visto che la Red Bull ha utilizzato più motori rispeto ai tre consentiti dal regolamento, questa scelta è servita per incrementare le prestazioni ed avvicinarsi alle power unit rivali di Ferrari e Mercedes.

La collaborazione della Honda con la Red Bull è iniziata lo scorso anno, quando la Casa giapponese ha fornito i suoi propulsori alla Toro Rosso, anche se il salto di qualità è arrivato grazie ad un anno di lavoro con la "prima squadra".

"Credo che abbiamo imparato quale sia la priorità per le qualifiche o come vincere una gara" ha detto Toyoharu Tanabe, direttore tecnico di Honda F1, a Motorsport.com.

"A Sakura, alla nostra base giapponese, ho chiesto di concentrarsi su alcuni punti chiave da migliorare. Abbiamo imparato molto".

"D'altra parte, non siamo ancora stati perfetti a livello di affidabilità, anche se siamo migliorati molto rispetto all'anno scorso. Questo significa che al banco abbiamo potuto sviluppare invece che fare solo prove per trovare delle contromisure".

"In passato abbiamo passato molto tempo a fare dei test di 'pulizia', mentre ora possiamo dedicarci maggiormente alle prestazioni, lavorando di più sui dettagli di ciascuna area".

Gli obiettivi prestazionali della Honda sono stati stabiliti in concerto con la Red Bull ed i suoi piloti, ma nel 2020 il concetto della power unit sarà "molto simile", perché il regolamento sarà stabile da questo punto di vista.

Il 2019 comunque è stato molto importante per la Honda, perché grazie alla partnership con una squadra vincente come la Red Bull è riuscita a conquistare subito il suo primo podio nell'era turbo ibrida, arrivando anche a porre fine ad un'astinenza dalla vittoria che durava dal 2006.

"Potremmo mostrare i nostri progressi non solo con la Red Bull, ma anche con la Toro Rosso" ha proseguito Tanabe.

"E' stato molto bello per tutte le persone che lavorano a questo progetto e per tutta la Honda, quindi vogliamo mantenere questo slancio il prossimo anno. Anzi, dobbiamo spingere di più per raggiungere il nostro obiettivo di lottare per il campionato".