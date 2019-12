Honda: "Nessuna differenza tra Red Bull e Toro Rosso"

Chi pensi che i giapponesi facciano figli e figliastri nel mondo del lavoro, non li conosce. a dar credito ulteriore a questa realtà ci pensano le parole di Toyoharu Tanabe, Direttore Tecnico Honda Formula 1, a proposito del trattamenti riservato a Red Bull e Toro Rosso.

Honda è tornata a fornire due team in Formula 1 per la prima volta dal 2008, quando oltre alla casa ufficiale era presente anche la Super Aguri. Dopo un inizio dell'avventura turbo ibrida tutto fuorché incoraggiante, l'azienda nipponica è cresciuta nelle prestazioni e nell'affidabilità, arrivando a togliersi la soddisfazione di tornare a vincere in questa stagione grazie a Red Bull e piazzarsi sul podio in due occasioni con la Toro Rosso.

Tanabe, tuttavia, ci tiene a sottolineare come l'approccio e la serietà al lavoro siano stati identici nel fornire entrambe le scuderie. "Supportiamo entrambi i team allo stesso modo, con lo stesso numero di persone dedicate a ciascuno dei due. Le specifiche di motore sono identiche: quando abbiamo iniziato quest'avventura nel 2019, abbiamo diviso il team di lavoro del 2018 aggiungendo personale extra. È chiaro come, fornendo due scuderie, si ricevano indicazioni differenti da ambo le parti che ci aiutano a migliroare il nostro prodotto", commenta Tanabe.

Non è comunque stata una sfida facile, dal momento che il totale di km percorsi dalle power unit è passato dai 29.483 del 2018 ai 60.466 del 2019. La voglia di migliorarsi e proseguire nello sviluppo, comunque, è tanta. "Ho chiesto agli ingegneri ed ai meccanici quali processi si possano ottimizzare, quali componenti realizzare ancora in maniera migliore ed altro ancora. Ne abbiamo ricavato una lista, ne discuteremo internamente con il reparto di ricerca e sviluppo e avanzeremo idee e suggerimenti per l'anno prossimo. Continueremo a lavorare sodo anche nel 2020", conclude Tanabe.