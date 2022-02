Hamilton vs Verstappen: il primo duello tra Lewis e Jos

Se pensate che il paddock di Melbourne per la gara di apertura del campionato mondiale di Formula 1 del 2015 sia stata la prima volta in cui Hamilton, Verstappen e Magnussen hanno corso insieme, vi sbagliate. Nel gennaio 1996, in occasione dell'Autosport International, quei tre nomi erano sulla entry list.

A quel tempo Kevin Magnussen aveva solo tre anni e Max Verstappen non era ancora nato, mentre l'undicenne Lewis Hamilton si è trovato a sfidare Jos Verstappen e Jan Magnussen. L'evento era una gara di kart pro-media. Si può pensare che fosse un evento preso sottogamba dalla maggior parte dei protagonisti, ma date ad un pilota professionista un go-kart e un casco e tutto assume una prospettiva diversa.

Prima di tutto è necessario spiegare le regole della gara di kart pro-media. Erano ammessi tre membri dello staff di ogni pubblicazione e un pilota professionista. Autosport aveva la sua squadra con Jonny Kane come pilota professionista, mentre una testata che stava per essere lanciata, F1 Racing (ora GP Racing) all'epoca non aveva personale.

Così come abbiamo visto tanto nella battaglia tra Mercedes e Red Bull, il team manager (il sottoscritto) ha trovato una scappatoia da sfruttare. Il pilota professionista di F1 Racing era Dario Franchitti, mentre i due membri dello staff erano gli 'editorialisti' di F1 Racing Allan McNish e Jos Verstappen.

È incredibile pensarci ora, ma Verstappen, che stava per essere confermato in Footwork per il 1996, volò a Birmingham quella mattina semplicemente per disputare quella gara di kart. Quando è atterrato è stato accolto all'aeroporto e si è infilato la sua tuta rossa nel retro del taxi. Non c'erano apparizioni sul palco o interviste allo show, solo gare di kart al coperto. Subito dopo è tornato a casa prendendo un altro volo.

Nel frattempo la poco conosciuta Vauxhall Sport News aveva anche un asso nella manica: Lewis Hamilton. Quello che sarebbe poi diventato sette volte campione del mondo a quel tempo stava facendo faville nel karting junior ed era in coppia con Niki Cleland, il figlio del campione britannico Touring Car in carica John.

Il team Autosport, dopo aver sentito i nomi degli “editorialisti” presenti nella squadra di F1 Racing la notte prima della gara ha buttato fuori due membri dello staff per ingaggiare Jan Magnussen e Jason Watt. Con Kane, anche quella era una squadra formidabile. Tra gli altri professionisti c'erano Ralph Firman Jr e i piloti turismo Ian Flux e l'ormai scomparso Will Hoy.

In qualche modo le stelle e i professionisti sono stati battuti in pole da un giornalista: Jonathan Noble che all’epoca correva per il Daily Telegraph in coppia con Oliver Gavin.

Verstappen ha disputato il primo stint, sbarazzandosi rapidamente di Noble, e ha disputato una grande gara con l'asso del BTCC del Birmingham Post Kelvin Burt. Dopo 15 minuti e il primo cambio pilota, Jos ha consegnato il kart a McNish il cui stint ha coinciso con quello di Hamilton. La coppia è stata paraurti a paraurti per tutta la corsa. È stata una grande battaglia ed entrambi erano esperti piloti di kart.

Al successivo passaggio di consegne, lo scozzese ha pronunciato queste parole: "Cristo, quel ragazzo è veloce. Un giorno sarà un campione del mondo". Parole sagge.

"Ricordo bene la bagarre", afferma McNish. "Ricordo come Lewis sapesse istintivamente come posizionare il kart. Aveva 11 anni, quindi correva da un paio d'anni. Era abbastanza piccolo, era certamente veloce, ma il modo in cui è stato in grado di posizionare il kart gli ha dato un vantaggio ed era un qualcosa che lo distingueva ".

In modo molto abile il team Birmingham Post ha capito che la sua unica possibilità di vincere era di lasciare Burt nel kart. Così, mentre altre squadre hanno cambiato i piloti dopo 15 minuti, il team ha girato e girato senza fermate o cambi di pilota ed ha così costruito un bel vantaggio.

Quando finalmente si è fermato ai box, il Team Autosport ha preso il comando, ma per poco. Con grande dispiacere di Magnussen, lo staff di Autosport non era semplicemente abbastanza veloce, e il danese ha fatto di tutto per ridurre il gap, ma ormai il Team F1 Racing aveva un vantaggio che non poteva perdere.

Un ricordo indelebile di quel giorno è il cameratismo e Gavin lo ha riassunto bene: "Guardate la foto, poi pensate a cosa abbiamo fatto dopo e a come si sono evolute le nostre carriere. È stata una giornata divertente, ed è divertente pensare a come le nostre carriere si siano incrociate da allora".

Nonostante tutto ciò quel giorno c'era un undicenne che ha poi scritto pagine di storia 25 anni dopo e si è trovato ancora una volta a lottare contro il cognome Verstappen. McNish afferma: "Ricordo che il padre di Lewis, Anthony, era lì a sostenerlo e ricordo di avergliene parlato dopo la gara. Era uno dei protagonisti. Se guardate quella foto, nessuno sapeva chi fosse allora. Ora lo sappiamo tutti".

Anche se quello era solo un evento divertente in un giovedì pomeriggio del 1996, si è trattata di una delle prime volte che Hamilton ha corso contro i piloti di F1 presenti e futuri, e ha lasciato il segno in molti, compreso Verstappen.

L'olandese ha vinto quel giorno, ma prima della premiazione è dovuto correre in aeroporto per prendere il suo volo di ritorno, cambiandosi di nuovo nel taxi. McNish ricorda la sua vittoria con un sorriso.

"Questo è il genere di cose che amo", dice. "Leggere il regolamento e sfruttarlo al massimo... Quelle gare di kart erano davvero belle, in realtà. Ed effettivamente quello è il primo giorno che sono diventato giornalista!".